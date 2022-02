Video/ Inter Milan (1-2) gol e highlights: Giroud riapre la lotta scudetto (Serie A)

VIDEO INTER MILAN (1-2): GIROUD RIBALTA IL DERBY

Il derby tra Inter e Milan viene deciso dalla doppietta di Giroud nella ripresa che risponde alla rete siglata da Perisic nella prima frazione. Il francese riapre la lotta scudetto con il Milan che si porta ad un solo punto dai nerazzurri che hanno però la partita da recuperare con il Bologna. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del derby. Cross di Tonali che viene deviato in angolo. Battuto per Hernandez che crossa ma trova la parata facile di Handanovic. Perisic in mezzo, comoda la presa di Maignan. Sono trascorsi sette minuti, le due compagini non si scoprono. Pressione su Handanovic costretto a metterla in fallo laterale. La sblocca Dumfries di testa ma sul cross Perisic è in fuorigioco. Brozovic calcia da fuori area, il tiro colpisce Kalulu e Maignan salva in controtempo. Inter che è partita molto forte. Dumfries brucia Theo Hernandez, fallo del francese. Primo quarto d’ora di marca nerazzurra, Milan che ora prova ad uscire dalla pressione. Romagnoli deciso su Dzeko, arriva il primo giallo della gara.

Dzeko per Lauataro Martinez, chiusura tempestiva di Kalulu. Sponda di Lautaro Martinez per Barella in area, tiro che termina fuori di un soffio. Dzeko per Lautaro in area, ottima la chiusura di Bennacer. Palla dentro per Dumfries che trova la grande risposta di Maignan! Secondo intervento decisivo del francese. Dzeko calcia al volo in area, pallonata violenta sul viso di Kalulu. Siamo giunti alla mezzora di un derby dove l’Inter sta facendo molto meglio del Milan. Maignan, prima su Brozovic e poi su Dumfries, ha salvato i rossoneri. Tonali da fuori area, vola Handanovic! Tocca poi Perisic che rischia l’autogol! Lautaro Martinez da lontano, ancora Maignan, non perfetto stilisticamente. Perisic! La sblocca l’Inter! Angolo battuto da Chalanoglu con Perisic che tocca al volo e brucia Maignan. Kalulu si perde il croato in occasione del gol. Theo Hernandez apre il gomito su Barella, era giallo ma il direttore di gara giudica regolare l’intervento. Pochi minuti alla fine della prima frazione, decide al momento Perisic. Maignan esce dalla porta e anticipa Martinez! Rientra in porta e blocca la conclusione di Dzeko. Termina la prima frazione tra Inter e Milan, decide al momento Perisic

VIDEO INTER MILAN: IL SECONDO TEMPO

Lautaro per Chalanoglu, grandissima la chiusura di Bennacer. Tonali dalla distanza, palla deviata in angolo. Messias ci prova da fuori area e colpisce un compagno di squadra, palla fuori. Bella palla dentro di Dumfries, Maignan esce benissimo e agguanta la sfera. Leao sbaglia il tocco per Giroud dopo l’errore dell’Inter. Tonali ci prova su punizione ma trova la barriera. Squadre che ora si allungano, attacca il Milan. Ottimo l’impatto di Brahim Diaz sul match. Tonali chiude Bastoni, corner per l’Inter. Perisic ci prova al volo su angolo di Chalanoglu, intanto entra Sanchez per Lautaro Martinez. C’è anche Dimarco per Perisic. Giallo per Brahim Diaz dopo l’intervento su Barella.

Giroud! La riprende il Milan! Sul tiro di Brahim Diaz la palla arriva in area al francese che in scivolata la mette in rete! Bennacer ferma con un fallo Barella e si prende il giallo! Giroud! Grandissimo gol del francese che ribalta il derby in cinque minuti! Controllo di tacco e tiro che fulmina Handanovic! Impazzisce la panchina rossonera. Grandissima giocata di Theo Hernandez che esce dalla sua area di rigore e poi subisce il fallo di Skriniar, giallo per lui. Cinque i minuti di recupero. Giallo per Krunic dopo il fallo su Vidal. Due minuti alla fine, con questa vittoria il Milan riaprirebbe la lotta scudetto. Fallo di Theo Hernandez su Dumfries ed espulsione per l’esterno francese! Termina il derby, Giroud ribalta l’Inter e regala i tre punti al Milan.

VIDEO INTER MILAN: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (37′ st Darmian; Dumfries, Barella, Brozovic (37′ st Vecino), Calhanoglu (28′ st Vidal), Perisic (25′ st Dimarco); Dzeko, L. Martinez (25′ st Sanchez). A disposizione: I. Radu, Cordaz, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, D’Ambrosio, Curatolo. Allenatore: S. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer (35′ st Krunic), Tonali; Saelemaekers (1′ st Messias), Kessie (13′ st Brahim Diaz), Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Castillejo, Lazetic, Tomori, Florenzi, Maldini, Bakayoko, Gabbia. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

MARCATORI: 38′ pt Perisic (I), 29′ st e 33′ st Giroud (M)

NOTE: Espulsi: Al 50′ st Theo Hernandez (M) per gioco scorretto. Ammoniti: Calhanoglu, Skriniar (I); Romagnoli, Brahim Diaz, Bennacer, Krunic (M). Recupero: 3′ pt, 7′ st.

