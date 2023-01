Video/ Inter Milan Primavera (1-0) gol ed highlights: Owosu decide il derby!

Video Inter Milan Primavera che regala la vittoria nel derby della Madonnina alla formazione nerazzurra. A deciderla è Owosu che trova la rete approfittando di una deviazione sfortunata che beffa Nava, fino a quel momento, super protagonista del match. Prima del gol subito, difatti, il portiere rossonero aveva trovato diverse parate sensazionali in precedenza chiudendo sempre lo specchio della porta. Risponde il Milan con El Hilali, uno dei migliori dei rossoneri, ma ancora una volta niente da fare perché la palla viene sparata in alto poco prima e dopo bloccata da Botis. Inter che prova a trovare il raddoppio con il colpo di testa tentato da Esposito ma ancora una volta Nava si immmola e para la conclusione.

Un’ottima sfida, nel derby milanese, per il giovane portiere, assoluto migliore in campo della formazione rossonera Secondo tempo che non cambia molto le sorti del match con il Milan che prova a colpire ed Inter che non chiude la partita. Dopo il triplice fischio il tabellina recita chiaro: vittoria Inter e derby alla formazione nerazzurra con Chivu, in panchina, che festeggia per la vittoria ottenuta.

VIDEO INTER MILAN PRIMAVERA: IL TABELLINO

Marcatori: 32′ Owusu (I)

Inter: Botis, Fotanarosa, Martini, Grygar (dal 82′ Stankovic), Iliev, Kamate (dal 60′ Andersen), Esposito (dal 66′ Zuberek), Dervishi, Owusu, Di Pentima (dal 82′ Di Maggio), Pelamatti (dal 60′ Pozzi). A disp: Delvecchio, Tommasi, Stabile, Bonavita, Sarr, Biral, Stante. All. Chivu

Milan: Nava, Simic, Alesi, Gala, El Hilali, Eletu (dal 87′ Stalmach), Scotti (dal 69′ Sia), Paloschi, Longhi (dal 76′ Mangiameli), Casali (dal 87′ Omoregbe), Bartesaghi. A disp. Torriani, Nsiala, Pluvio, Foglio, Perera, Robotti, Malaspina, Parmiggiani. All. Abate

Arbitro: sig. Bonacina

Ammoniti: Paloschi, Mangiameli (M); Di Pentima, Zuberek (I)

VIDEO INTER MILAN PRIMAVERA: GOL ED HIGHLIGHTS



