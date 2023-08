VIDEO/ Inter Monza (risultato 2-0) gol e highlights. Lautaro Martinez già mattatore (Serie A)

VIDEO INTER MONZA (2-0): NERAZZURRI OK

L’Inter supera brillantemente l’ostacolo Monza all’esordio nel nuovo campionato. Dopo soli 5′, l’Inter ha subito una grande opportunità con Mkhitaryan che ha sparato leggermente alto da una buona posizione. Tuttavia, è stato l’Inter a passare in vantaggio al 7‘: Dumfries ha avanzato bene lungo il lato destro e ha crossato al centro per Lautaro Martinez, che ha girato il pallone in rete di prima intenzione, aprendo il punteggio. Il Monza ha cercato di reagire al 13′, quando Colpani ha orchestrato un promettente contropiede, ma ha visto la sua conclusione respinta, mancando di notare Caprari in una posizione favorevole.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS/ Quote, continua il calvario di Pogba (Serie A, 20 agosto 2023)

Al 20′, Barella ha sparato alto da lontano. L’Inter ha continuato a essere pericolosa in contropiede e al 30′, Mkhitaryan ha sfuggito alla difesa e ha servito Dimarco, il cui tiro è sfiorato la porta difesa da Di Gregorio. Lautaro Martinez è stato ammonito al 32′ per un fallo su Gagliardini e, a sua volta, ha subito un fallo al 41′ che ha portato a un cartellino giallo per Caldirola. Thuram ha provato un ultimo affondo prima dell’intervallo, ma è stato fermato da D’Ambrosio. La prima metà si è chiusa con l’Inter in vantaggio di un gol contro il Monza.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALERNITANA/ Quote, Dybala e Pellegrini sono out (Serie A, 20 agosto 2023)

VIDEO INTER MONZA: IL SECONDO TEMPO

Il Monza è tornato con un ritmo alto nella ripresa, al 4′ Calhanoglu ha salvato sulla linea un tentativo di Kyriakopoulos. L’Inter ha risposto all’8′ con un tiro di Dimarco che ha sfiorato la traversa. Al quindicesimo minuto, Calhanoglu ha calciato una punizione pericolosa dal limite ma non ha trovato il bersaglio. Il Monza ha effettuato un doppio cambio, inserendo Dany Mota per Maric e Birindelli per Ciurria. Al 20′, è stato Birindelli a cercare una conclusione potente, ma il suo tiro non è stato preciso. Dimarco ha tentato un altro tiro prima di essere sostituito. All’22′, l’Inter ha apportato un triplo cambio: Carlos Augusto ha preso il posto di Dimarco, Cuadrado ha sostituito Dumfries e Arnautovic è entrato per Thuram. Al 25′, il Monza ha effettuato un doppio cambio, con Machin che ha sostituito Gagliardini e Pereira che ha preso il posto di D’Ambrosio. Lautaro Martinez ha virtualmente chiuso la partita al 31′, segnando il secondo gol su cross di Arnautovic. Lautaro Martinez è uscito tra gli applausi per fare spazio a Frattesi al 35′. Bisseck è entrato al posto di Darmian per l’Inter, mentre nel Monza, Kyriakopoulos è stato sostituito da Valentin Carboni. L’Inter ha avuto un’ultima occasione con Carlos Augusto, che ha sfiorato la traversa con un potente tiro. La partita si è conclusa con l’Inter che ha segnato una vittoria convincente per 2-0 contro il Monza nel suo ottimo esordio.

Video/ Empoli Verona (0-1) gol e highlights: Bonazzoli nella ripresa condanna i toscani (19 agosto 2023)

VIDEO INTER MONZA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Buona la prima per Simone Inzaghi e l’Inter: “Abbiamo fatto una gara importante contro un avversario di valore. Sono soddisfatto, ho visto entusiasmo da chi è subentrato. Una vittoria che volevamo, ho tratto spunti positivi. Si era deciso insieme alla società di cambiare, abbiamo modificato tanto nella rosa, è in atto un cambiamento importante. Abbiamo perso giocatori che sicuramente in Italia erano tra i migliori nel loro ruolo e ne sono arrivati altrettanti validi, qualcuno giovane e qualcuno più esperto. Dobbiamo sempre rimanere vigili, il mercato chiuderà a fine mese e abbiamo la variante araba. Quello che sappiamo è che manca un giocatore importante in difesa, la società sta facendo di tutto“.

Raffaele Palladino invita il Monza a non abbattersi: “Sapete che non faccio mai drammi: dalle sconfitte si cresce, non sono queste le partite da vincere ma ci devono dare delle grandi risposte e l’hanno fatto. Il Monza gioca, ha un’identità ben chiara: ci hanno amplificato dei difetti, su cui dobbiamo lavorare. dobbiamo fare i complimenti all’Inter, ha fatto un’ottima partita e abbiamo affrontato una squadra forte, venire a San Siro alla prima giornata è stato difficile. Quindi vanno fatti i complimenti all’Inter e a Inzaghi, sono davvero forti. Però per 70 minuti noi abbiamo fatto una buona gara, sull’1-0 abbiamo avuto occasioni clamorose: il calcio è fatto anche di episodi e siamo consapevoli che purtroppo abbiamo preso due gol su nostre disattenzioni. L’Inter è stata brava e ci ha rispettato, difendendosi bassa e togliendoci profondità, giocando di ripartenza: noi ce l’abbiamo messa tutta, i ragazzi sono usciti dal campo stremati. Sappiamo che ci manca qualcosina, aspettiamo e vediamo“.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI INTER MONZA

LEGGI ANCHE:

VIDEO/ Italia Spagna (1-2) gol e higlights: Furie Rosse in finale di Nations League (16 giugno 2023)VIDEO/ Fiorentina West Ham (1-2) gol e highlights: beffa per i viola (7 giugno 2023)VIDEO/ Bari Sudtirol (1-0) gol e highlights. Festa pugliese in 10 (2 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA