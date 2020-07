Video/ Inter Napoli (2-0): highlights e gol. D’Ambrosio e Lautaro puniscono Gattuso

L’Inter vince e balza di nuovo al secondo posto dopo la vittoria dell’Atalanta a Parma. Il Napoli gioca bene ma pecca in fase conclusiva e soprattutto subisce gol in due momenti chiave della partita: all’11’, quando dopo un cross e controcross di Candreva e Biraghi, Danilo D’Ambrosio trova la conclusione “sporca” che finisce alle spalle di Meret. Quindi al 29′ della ripresa, quando Lautaro Martinez conferma di aver ritrovato la forma galoppando verso la porta avversaria e scaricando a rete il 2-0 che ha chiuso di fatto la partita. Con Zielinski, Insigne e un intraprendente Elmas il Napoli aveva avuto buone chance per trovare la parità, ma la squadra di Gattuso ha peccato di precisione non solo in fase di conclusione a rete, ma anche di costruzione della manovra. L’Inter ora si giocherà il secondo posto a Bergamo nello scontro diretto all’ultima giornata, dall’altra parte il Napoli chiuderà in casa con la Lazio per poi lanciare l’assalto al Barcellona, cercando di compiere l’impresa in Champions League dopo l’1-1 dell’andata.

LE DICHIARAZIONI

Conte nel dopogara fa il punto sulla situazione dell’Inter: “Se vogliamo andare avanti e fare cose importanti serve equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Abbiamo la miglior difesa e il miglior attacco in A, portiamo tantissimi giocatori in fase realizzativa. Giochiamoci ora una bella gara contro l’Atalanta, il giusto finale per noi. Loro ormai sono una realtà del calcio italiano, hanno giocatori importanti. Sarà un ulteriore test per preparare la gara contro il Getafe. Abbiamo lavorato tantissimo, stasera abbiamo chiuso un ciclo che prevedeva una gara ogni tre giorni. C’è stato un dispendio energetico notevole e dovremo essere bravi a recuperare. Darò un giorno libero ai ragazzi, lo stesso farò dopo Bergamo. Le altre squadre all’estero hanno avuto più tempo per prepararsi, ma ci siamo e cercheremo di fare del nostro meglio. Borja Valero è un esempio di come, lavorando seriamente e quotidianamente, alla fine ti ritagli il tuo spazio.” A Sky Sport l’allenatore del Napoli, Gattuso, ha evidenziato un calo di grinta dei suoi: “Abbiamo qualità? Ma non basta e mi ripeto: manca l’anima. L’interruttore non si accende e spegne. Dobbiamo ritrovarla subito. Mi aspetto di più da questa squadra. Abbiamo toccato il fondo, ci siamo ripresi, ma dopo la Coppa Italia non stiamo giocando più col coltello fra i denti e questo aspetto non può mancare“.

