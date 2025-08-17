Video Inter Olympiacos (risultato finale 2-0) gol e highlights della partita valida come amichevole prestagionale 2025/2026.
VIDEO INTER OLYMPIACOS, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio San Nicola di Bari l’Inter sconfigge l’Olympiacos vincendo per 2 a 0. In avvio di partita sono i biancorossi a tentare di affacciarsi per primi in attacco con un colpo di testa impreciso di Kalogeropoulos al 7′ e con una conclusione più pericolosa di Stefezza al quarto d’ora.
Ci pensa però Dimarco sul fronte opposto a sbloccare il punteggio al 16′ siglando il gol del vantaggio su assist di Lautaro Martinez ma, dopo una chance non concretizzata da Mkhitaryan al 25′, lo stesso Dimarco viene sostituito al 28′ da Luis Henrique avendo rimediato un infortunio di natura muscolare. Al 34′ per poco Lautaro non propizia l’autorete di Biancone ed il suo compagno Pavard non si iscrive alla lista dei marcatori al 35′.
Nel secondo tempo capitan Lautaro riparte con la stessa verve mostrata in apertura di match sebbene non vada a segno nè al 48′ con un colpo di testa nè al 50′ con il mancino. E’ invece il compagno di reparto Thuram a firmare la rete che vale il raddoppio al 53′ quando insacca il pallone respinto dal portiere Tzolakis sull’iniziativa di Dumfries.
Nel finale Bisseck si inserisce bene alle spalle di Thuram ma non sfrutta come vorrebbe il filtrante offertogli da Lautaro al 65′ e la conclusione di Francesco Pio Esposito viene invece deviata in angolo al 77′. Perfino Bonny, altro nuovo acquisto del reparto avanzato, getta alle ortiche l’opportunità per il tris definitivo sul lancio di Bisseck all’88’. Buoni segnali per l’Inter in quest’ultima amichevole prestagionale anche se bisognerà valutare le condizioni di Dimarco, uscito nel primo tempo per un problema fisico.