Video/ Inter Parma (risultato 2-1) gol e highlights. Inzaghi passa col brivido

L’Inter supera col brivido l’ostacolo degli ottavi di finale di Coppa Italia, battendo il Parma a San Siro ai tempi supplementari come ammireremo nel video Inter Parma 2-1. Il Parma punge subito al 3′, con Vazquez che ruba palla a D’Ambrosio e tenta il sinistro trovando però la risposta di Onana. L’Inter prova a scuotersi dopo un avvio di gara poco convincente. Al 21′ chiusura provvidenziale per il Parma di Benedyczak su Lautaro Martinez, quindi al 23′ grande occasione sciupata da Gagliardini che viene servito a rimorchio su assist di Gosens, senza inquadrare però la porta da posizione molto invitante. Al 26′ tegola per Fabio Pecchia con l’infortunio di Denis Man, costretto ad alzare bandiera bianca anticipatamente e a essere sostituito da Stanko Juric. Al 37′ Correa fallisce una ghiotta occasione con la porta spalancata, ma l’azione era viziata da fuorigioco. A segnare è invece il Parma al 38′: un colpo di tacco di Sohm innesca il tiro del neo entrato Stanko Juric da oltre 20 metri, bordata imparabile per Onana che al 44′ deve distendersi in tuffo per evitare il raddoppio degli emiliani su una rasoiata di Benedyczak.

L’Inter inizia la ripresa senza cambi e cercando subito il pareggio, al 3′ un colpo di testa di Lautaro Martinez non impensierisce Buffon. Al 21′ Simone Inzaghi cerca di rompere lo stallo con un triplo cambio, entrano Dimarco, Dzeko e Bellanova rispettivamente al posto di Bastoni, Mkhitaryan e Dumfries. I nerazzurri le tentano tutte con ripetuti cross di Bellanova dalla destra ma al 43′ della ripresa è Lautaro Martinez a pescare il jolly. Conclusione dell’argentino sporcata da Osorio che mette fuori causa Buffon per l’1-1 interista. Il numero uno del Parma compie poi uno strepitoso intervento su Dzeko al 92′, allungando il braccio in controtempo e prolungando dunque la sfida ai tempi supplementari. All’11’ è grande l’occasione per Hainaut che sfrutta un errato disimpegno di Gagliardini e in diagonale spedisce il pallone a pochissimi centimetri dal palo della porta difesa da Onana. Nel secondo tempo supplementare il ko lo trova però Acerbi che al 7′ beffa Gigi Buffon, scavalcandolo con una palombella di testa dopo una respinta del portiere del Parma su un cross di Dimarco.

VIDEO INTER PARMA 2-1: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Simone Inzaghi la qualificazione dell‘Inter è arrivata con meriti indiscutibili: “Guardiamo a stasera, quello che è successo sabato con il Monza l’ha visto tutto il mondo. Oggi era difficile, stavamo facendo una gara discreta e muovere meglio la palla. Abbiamo preso il gol all’unico tiro e la partita si è complicata. Ma ho avuto risposte da chi ha giocato meno. Mi sarei evitato i 120’, anche l’anno scorso l’avevamo fatto con l’Empoli. E’ tutto l’anno che abbiamo avuto qualche problemino. Ora siamo concentrati su sabato, un appuntamento importante con una squadra in salute. Per gli indisponibili c’è fiducia, mancano tre giorni ma cercheremo di monitorare chi non c’è. Con le partite così ravvicinate abbiamo bisogno di tutti”.

Per Fabio Pecchia il Parma avrebbe però meritato di più: “E’ stata una buona prestazione, ma sarebbe stato meglio portarlo a casa. La nostra è una squadra molto giovane e con grandi potenzialità, il fatto che ci siano tante richieste deve essere un vanto ma non c’è l’intenzione di venderli. Noi vogliamo far crescere i giovani e vincere le partite, non c’è intenzione di vendere i giocatori. L’Inter ha tanta fisicità, l’unica occasione fino a quel momento è stata quella sventata da Buffon a fine primo tempo. Ma penso che la squadra abbia fatto una grande prestazione“.

