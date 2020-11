VIDEO/ Inter Parma (risultato 2-2) gol e highlights: Conte ancora senza vittoria

Il video di Inter Parma è da non perdere, Il Parma sfiora il colpaccio a San Siro contro un’Inter che evita il ko al 92′ ma mette in fila il secondo pareggio dopo quello contro lo Shakhtar, in un momento tutt’altro che esaltante per Conte. I nerazzurri si fanno subito pericolosi subito con una girata di Perisic che finisce d’un soffio alta, quindi con un tentativo di Lautaro Martinez controllato da Sepe. L’Inter si affida spesso alle conclusioni dalla distanza, al 28′ ci prova Kolarov dal limite dell’area ma senza fortuna. La migliore occasione della prima frazione di gioco ce l’ha comunque l’Inter, Hakimi sbuca sul secondo palo su un cross ben piazzato in area da Kolarov, ma da posizione favorevole non riesce a centrare lo specchio della porta. Inizio di ripresa col turbo per il Parma a San Siro. Bastano 2′ ai Ducali per portarsi in vantaggio: lancio di Hernani col contagiri per Gervinho che sbuca alle spalle di De Vrij e con una splendida girata al volo non lascia scampo a Handanovic.

La scena si ripete al 17′, stavolta è Inglese a trovare la profondità per l’ivoriano che ancora una volta supera di slancio De Vrij e piazza il pallone alle spalle di Handanovic. E’ Brozovic a riportare immediatamente i nerazzurri in partita al 19′, gran botta secca imparabile per Sepe. Portiere dei Ducali strepitoso, capace di opporsi al 28′ ad un gol fatto, con Ranocchia che era arrivato al colpo di testa da due passi su cross da calcio d’angolo.

Al 37′ una gran botta di Vidal finisce di poco alta sopra la traversa, quindi 4′ di recupero e l’Inter riesce almeno a riacciuffare il pareggio. Segna Perisic che irrompe sul primo palo su una punizione calciata da Kolarov, trovando il 2-2 di testa: poi al 94′ Vidal sfiora il colpaccio, ma il Parma ha più che meritato il risultato positivo.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Nonostante il rischio sconfitta, per Antonio Conte l’Inter avrebbe potuto raccogliere di più da questo match: “E’ stata una prestazione sofferta per il risultato, non è la prima volta dove dominiamo la gara e rischiamo di perdere. Nel calcio se non fai gol non c’è partita. Abbiamo sbagliato tantissimo per l’ennesima volta, con tutto quel che creiamo dobbiamo fare più gol. Serve la determinazione che ha avuto il Parma. Non è la prima volta, le occasioni vanno sfruttate. Abbiamo dominato, basta vedere le statistiche, ma abbiamo rischiato di perdere. Se nel calcio non fai gol, quantomeno non vinci. Oggi abbiamo sbagliato tantissimo per l’ennesima volta, questo non va bene. Per quanto creiamo, dobbiamo fare più gol, ci vuole più cattiveria. Cattiveria che ha avuto il Parma: loro sono stati precisi e ci hanno fatto gol.

Oggi stavamo pagando le conseguenze della poca cattiveria sotto porta.” La vittoria sfumata per il Parma lascia però l’amaro in bocca anche a Fabio Liverani: “Non volevo lasciare l’uno contro uno centrale, non avevamo la certezza circa l’assenza di Lukaku. Abbiamo lavorato tra giovedì e venerdì su questo modulo, e poi abbiamo perso due difensori centrali nella notte tra venerdì e sabato. Si va a dormire pensando qualcosa, e poi il tampone ti può cambiare tutto. I ragazzi stanno facendo qualcosa di eccezionale, si stanno applicando al massimo. Anche nelle difficoltà, ci provano. La mia richiesta non è totalmente di palleggio, io chiedo di gestire i momenti della partita“.

VIDEO, INTER PARMA: GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





