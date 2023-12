Video/ Inter Real Sociedad (0-0) gol e highlights: il primo posto agli spagnoli! (12 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INTER REAL SOCIEDAD: SINTESI

Inter e Real Sociedad, il punteggio resta bloccato sullo 0-0, ma emergono chiaramente le qualità di Kubo che mette spesso in difficoltà la difesa nerazzurra con la sua straordinaria velocità. Il giovane talento giapponese, in prestito alla Real Sociedad, si sta rivelando un elemento chiave nell’approccio offensivo della squadra spagnola. Con la sua agilità e rapidità, Kubo ha creato diverse opportunità, sfidando costantemente la resistenza della retroguardia dell’Inter. La difesa nerazzurra, guidata dal portiere e dai centrali, è stata costretta a essere vigile e pronta a contrastare le incursioni di Kubo. La sua capacità di accelerare e superare gli avversari ha creato momenti di tensione nell’area di rigore dell’Inter. Nonostante la pressione da parte della Real Sociedad, l’Inter sta cercando di gestire il gioco e trovare le proprie opportunità in attacco. La partita promette emozioni e il duello tra Kubo e la difesa nerazzurra è uno degli aspetti più intriganti di questo incontro europeo.

Alla fine del primo tempo tra Inter e Real Sociedad, il risultato rimane bloccato sullo 0-0, ma Thuram dell’Inter ha messo seriamente in difficoltà la difesa spagnola con una prestazione eccezionale. Dopo un dribbling magistrale che ha superato un avversario, Thuram ha cercato di concludere con un tiro pericoloso, ma la sua conclusione è stata deviata da un difensore avversario prima che potesse raggiungere il portiere. L’azione di Thuram ha dimostrato la sua abilità nel superare gli avversari e creare pericoli in zona d’attacco. La difesa della Real Sociedad è stata costretta a lavorare intensamente per contrastare le incursioni dell’attaccante dell’Inter. Nonostante il suo sforzo, il tiro è stato deviato, mantenendo il punteggio in equilibrio. Il secondo tempo si prospetta quindi avvincente, con entrambe le squadre che cercano di rompere l’equilibrio e ottenere un vantaggio. Thuram, con il suo dinamismo, potrebbe continuare a essere una minaccia per la difesa avversaria. Gli appassionati di calcio sono in attesa di vedere come si evolverà la situazione nel prosieguo della partita tra Inter e Real Sociedad.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INTER REAL SOCIEDAD, IL SECONDO TEMPO

Inter e Real Sociedad, il punteggio rimane inchiodato sullo 0-0. Tuttavia, emerge chiaramente l’influenza di Merino, il quale sta mettendo spesso in crisi la difesa nerazzurra grazie a dei lanci precisi per gli attaccanti. La visione di gioco di Merino si sta rivelando determinante, con passaggi accurati e ben orchestrati che creano pericoli nella metà campo dell’Inter. La sua capacità di impostare l’azione e mettere in movimento gli attaccanti spagnoli sta costantemente mettendo alla prova la resistenza difensiva dei nerazzurri. La difesa dell’Inter dovrà rimanere vigile e ben organizzata per contrastare gli attacchi orchestrati da Merino. La partita si sta evolvendo in un confronto tattico avvincente, e la precisione nei lanci di Merino rappresenta una delle chiavi per sbloccare il risultato a favore della Real Sociedad. Gli appassionati di calcio sono in attesa di vedere come si svilupperà la situazione e se Merino riuscirà a trovare la soluzione giusta per superare la difesa nerazzurra e cambiare il corso del match.

Inter e Real Sociedad, il risultato è bloccato su uno 0-0 che riflette l’equilibrio della sfida. Tuttavia, nei minuti finali, i nerazzurri hanno avuto un’opportunità d’oro per portarsi in vantaggio, con un’occasione per Lautaro Martinez. L’autorevole attaccante argentino, Lautaro Martinez, ha avuto un’occasione chiave per sbloccare il punteggio e regalare la vittoria all’Inter. La tensione in campo è cresciuta mentre Lautaro cercava di finalizzare l’azione, ma la difesa avversaria e il portiere hanno fatto fronte all’assalto, mantenendo il risultato invariato. Questa occasione potrebbe aver segnato il destino della partita, ma la Real Sociedad è riuscita a difendersi e a preservare il pareggio. La sfida è stata intensa fino all’ultimo istante, con entrambe le squadre che hanno cercato di aggiudicarsi i tre punti. La partita è ora conclusa con uno 0-0, ma la tensione e l’emozione dell’occasione per Lautaro Martinez rimarranno nell’aria mentre entrambe le squadre riflettono sulla loro prestazione in questa importante partita di Champions League.

INTER REAL SOCIEDAD, IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu (82′ Asllani), Mkhitaryan (65′ Barella), Dimarco (77′ Bastoni); Sanchez (65′ Lautaro Martinez), Thuram (65′ Arnautovic). All.: Inzaghi. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Klaassen, Bisseck, Stabile.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traoré, Zubeldia (77′ Elustondo), Le Normand, Munoz (86′ Tierney); Kubo (87′ Carlos Fernandez), Zubimendi, Mikel Merino, Zakharyan (77′ Magunacelaya); Sadiq (61′ Turrientes), Oyarzabal. All. Alguacil. A disposizione: Unai Marrero, Odriozola, Olasagasti, Pacheco, André Silva, Gonzalez, Dadie.

AMMONITI: Zubeldia (R), Zakharyan (R), Kubo (R), Lautaro Martinez (I), Elustondo (R)













