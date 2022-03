Video/ Inter Salernitana (5-0) gol e highlights: dilagano Lautaro Martinez e Dzeko

VIDEO INTER SALERNITANA 5-0

L’Inter supera in scioltezza la Salernitana grazie alla tripletta di Lautaro Martinez e la doppietta di Dzeko, che sono naturalmente gli highlights video di Inter Salernitana 5-0. Una vittoria importantissima dopo un periodo di appannamento con i nerazzurri che ritrovano la testa della classifica in attesa di Napoli-Milan. Dopo un buon inizio la Salernitana ha perso consistenza subendo il maggior tasso tecnico dell’Inter. La compagine di Simone Inzaghi è attesa ora dal match in casa del Liverpool martedì nel ritorno degli ottavi di Champions League dove proverà a ribaltare il risultato dell’andata con i reds che sono imposti al Meazza per due reti a zero. Andiamo ora a rivivere tutte le emozioni del match tra Inter e Salernitana. Subito attivo Verdi sulla sinistra, Dumfries lo chiude bene. Darmian pesca Dumfries che di testa fa da sponda per Barella, chiude bene la retroguardia dei campani. Grandissima occasione per la Salernitana! Kastanos per Djuric che vede l’inserimento di Verdi, da posizione invidiabile spara alto. Salernitana che ora prende coraggio, Djuric per Mousset in area, chiude bene Brozovic. Darmian in ritardo su Mousset, primo giallo della gara ai danni dell’esterno. Darmian in mezzo per Lautaro Martinez che di testa la serve tra le braccia di Sepe. Calhanoglu per Lautaro Martinez, palla in mezzo con Dragusin che salva tutto.

Mousset in ritardo su Darmian, giallo anche per lui. Affonda Kastanos che prova a servire Mousset, ottimo in ripiegamento Brozovic. Cross teso di Dumfries, Dzeko non arriva all’appuntamento con il gol per un soffio! Barella dentro per Lautaro Martinez che calcia a botta sicura in area ma trova la traversa! La sblocca l’Inter con Lautaro Martinez! Barella imbecca in area per Lautaro Martinez che da solo in area non sbaglia! La sblocca l’Inter. Verdi in mezzo da punizione, libera l’Inter. Ancora Barella per Lautaro Martinez che cicca la conclusione. Dzeko per Lautaro Martinez che calcia in area e trova la risposta di Sepe. Siamo giunti intanto alla mezzora di gioco, Inter avanti meritatamente. Darmian per Dumfries, Ranieri salva tutto in scivolata. Giocata di Verdi in area, Handanovic chiude in angolo. Dumfries in mezzo, ottimo Dragusin in chiusura. Inter che continua ad attaccare per provare a chiuderla. Lautaro Martinez! Arriva la doppietta dell’argentino! Altro assist di Barella per l’argentino che aggancia in area, anticipa Ranieri, e la mette alle spalle di Sepe. Salernitana, che nonostante il doppio svantaggio, sta disputando una gara più che dignitosa. Da sottolineare la grandissima prestazione di Barella autore di due assist per l’argentino che si è sbloccato dopo un lungo digiuno. De Vrij si prende il giallo per un fallo su Djuric. Termina la prima frazione di gioco, decide al momento la doppietta di Lautaro Martinez.

VIDEO INTER SALERNITANA: SECONDO TEMPO

Palla in profondità per Mousset, chiude bene Bastoni. Kastanos dalla destra serve per Verdi che non controlla bene la sfera. Lautarzo Martinez per Barella, chiude bene Fazio. Salernitana che sta provando a riaprirla ma chiude bene la difesa dell’Inter. Inter che giocherà martedì il match di ritorno di Champions League contro il Liverpool. Lautaro Martinez! La chiude l’Inter con la tripletta del toro! Dzeko scende sulla destra e assiste il compagno di squadra che chiude definitivamente il match. Inter padrona del campo, la compagine nerazzurra rischia di dilagare. Nella Salernitana entrano Vidal, Ranocchia e Gosens per Calhanoglu, De Vrij e Darmian. I campani inseriscono Perotti e Zortea per Verdi e Mousset. Gosens per Dzeko! Cala il poker l’Inter! Cross basso dell’esterno tedesco per il bosniaco che da solo in area non lascia scampo a Sepe. Vidal per Gosens che crossa, per poco Dzeko non trova la doppietta. Solo Inter in campo, Salernitana sparita dal campo. Dumfries scende come un treno e serve Dzeko in area che appoggia senza problemi la rete del cinque a zero!

Ultimo cambio nell’Inter con Correa che prende il posto di Dzeko. Quindici minuti alla fine di un match finito praticamente da un pezzo. Correa ha sul piede la palla del sei a zero dopo il servizio di Vidal ma il suo tiro non inquadra la porta. Djuric ci prova di testa dopo un calcio d’angolo, Handanovic la mette in angolo. Lautaro Martinez ad un passo dal poker! Correa supera Dragusin e calcia ma viene chiuso, sfera a Lautaro Martinez che la mette altissima. Si attende ormai solo il fischio finale del direttore di gara. Altra occasione Inter con Dunfries, Sepe salva in angolo. Ancora Inter con Correa e Gosens, si salva due volte la Salernitana. Inter che torna a vincere in campionato dilagando contro la Salernitana e ritrovando le reti di Lautaro Martinez e Dzeko.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (17′ st Ranocchia), Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovi? (27′ Gagliardini), Calhanoglu (17′ st Vidal), Darmian (17′ st Gosens); Lautaro, Dzeko (30′ st Correa). A disposizione: Cordaz, Radu, Sanchez, Vecino, Dimarco, D’Ambrosio, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Mazzocchi (28′ st Radovanovic), Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos (38′ st Ruggeri), Coulibaly, Ederson (28′ st Obi), Verdi (15′ st Zortea); Mousset (15′ st Perotti), Djuric. A disposizione: Belec, Veseli, Bonazzoli, Bohinen, Gyomber, Gagliolo, Mikael. Allenatore: Nicola

ARBITRO: Marinelli

MARCATORI: 23′ pt Lautaro (I), 40′ pt Lautaro (I), 11′ st Lautaro (I), 20′ st Dzeko (I), 25′ st Dzeko (I)

NOTE: Ammoniti: Darmian, De Vrij (I); Mousset (S); Recupero: 1′ pt, 0’st.

VIDEO INTER SALERNITANA 5-0





