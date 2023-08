Video/ Inter Salisburgo (4-3) gol e highlights: Sensi regala la vittoria, delude Sommer (9 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALISBURGO INTER: PIOGGIA DI GOL!

Girandola di emozioni nell’amichevole tra Inter e Salisburgo con i nerazzurri che conquistano la vittoria allo scadere grazie a Sensi. L’Inter vince per quattro reti a tre dopo una prestazione altalenante con una difesa da rivedere e un Sommer, all’esordio, che sicuramente non ha brillato. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Bello scambio tra Barella e Thuram sfera per Mkhitaryan che non centra la porta. Mkhitaryan sbaglia il disimpegno, Konate recupera la sfera e dribbla Sommer che lo mette giù, calcio di rigore a favore del Salisburgo. Konate calcia ma spara altissimo, occasione sprecata dal Salisburgo. Konate la sblocca un minuto dopo! Barella regala la sfera, Sommer esce malissimo dall’area con Konate che sigla a porta vuota. Autogol di Pavlovic! Inter che la riprende subito.

Dimarco in mezzo a cercare Thuram, Pavlovic cerca di anticiparlo e la mette nella propria porta. Primi quindici minuti condizionati da errori clamorosi da ambo le parti, siamo sull’uno a uno. Dimarco lancia Barella dalla difesa, il centrocampista spara sul portiere avversario da due passi. De Vrij! La ribalta l’Inter! Barella crossa, Bastoni sfiora la palla con il tacco, il difensore olandese la tocca da pochi passi. Konate! Doppietta per il pareggio del Salisburgo! Dumfries marca male Solet, la sfera arriva a Konate che la mette in rete. Altro errore della difesa nerazzurra, De Vrij sbaglia e serve Pavlovic, cross in mezzo per Gloukh che non trova la sfera. Correa! Nuovo vantaggio dell’Inter! Dumfries pesca l’argentino che la sblocca di testa, gli austriaci avevano salvato in due occasioni. Termina una prima frazione ricca di gol ed emozioni.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALISBURGO INTER: IL SECONDO TEMPO

Baido! La riprendono gli austriaci! Kameri crossa e pesca il compagno di squadra che tutto solo deve solo appoggiarla in rete, ancora male la difesa dell’Inter. Calhanoglu crossa e pesca Bastoni, colpo di testa a botta sicura e grandissima risposta di Mantl. Rigore per il Salisburgo! Bisseck atterra Simic in area, secondo calcio di rigore a favore del Salisburgo. Sul pallone si presenta Simic che calcia fuori! Sommer aveva indovinato l’angolino. Tijani calcia dalla distanza, Sommer controlla senza problemi. Pochi minuti alla fine del match, intanto c’è spazio nell’Inter anche per Esposito. Simic trova la doppietta ma la rete viene annullata per fuorigioco. Sensi! Grande gol per il poker dei nerazzurri! Aslani lancia Sensi che controlla con l’esterno e supera Mantl. Termina il match, vince l’Inter.

VIDEO GOL SALISBURGO INTER, IL TABELLINO

MARCATORI: 6’Konatè (S), 9′ Aut. Pavlovic (I), 25′ De Vrij (I), 35′ Konatè (S), 43′ Correa (I), 46′ Baidoo (S), 90′ Sensi (I)

SALISBURGO (4-2-3-1): Mantl; Dedic (46′ Kameri), Solet (46′ Baidoo), Pavlovic (46’Odoh), Terzic (46′ Wallner, 57′ Piatkowksi); Bidstrup (57′ Sadeqi), Gourna-Douath (46′ Tijani); Amankwah (46′ Morgalla), Gloukh (64′ Janò), Kjærgaard (46′ Dorgeles); Konatè (46′ Simic). All. Struber.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian (63′ Bisseck), De Vrij (70′ Gosens), Bastoni (87′ A. Stankovic); Dumfries (62′ Cuadrado), Barella (63′ Frattesi), Calhanoglu (70′ Asllani), Mkhitaryan (70’Sensi), Dimarco (92′ Stabile); Correa (82′ Esposito), Thuram (87′ Lazaro). All. Inzaghi

AMMONITI: Frattesi (I)

ESPULSI: nessuno

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALISBURGO INTER













