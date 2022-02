Video/ Inter Sassuolo (0-2) highlights e gol: decidono Raspadori e Scamacca (Serie A)

VIDEO INTER SASSUOLO (0-2)

L’Inter cade in maniera rovinosa contro il Sassuolo e resta seconda in classifica in attesa del Napoli che giocherà a Cagliari, nel video Inter Sassuolo 0-2 andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Raspadori e Scamacca, nella prima frazione, siglano le reti decisive. Raspadori allarga per Traorè che calcia, palla fuori. Ottimo inizio del Sassuolo, ancora Scamacca per Traorè, il tiro viene respinto da Skriniar. Raspadori! La sblocca il Sassuolo! Maxime Lopez recupera palla su Gagliardini e serve Berardi, pallone di quest’ultimo per Raspadori che supera Handanovic. Inter che sta provando subito a proporre una reazione convincente. Darmian prova il cross, pallone respinto in fallo laterale. Inter che ora prende campo, difende bene il Sassuolo. Frattesi prova a servire Scamacca, bravo De Vrji nell’anticipo. Sanchez ci prova dalla trequarti, tiro debole facile preda di Consigli. Palla per Perisic in area, il croato viene chiuso dalla difesa del Sassuolo.

Probabili formazioni Cagliari Napoli/ Quote: Osimhen o Mertens? (Serie A)

Raddoppia Scamacca! Traorè assiste il compagno di squadra che colpisce di testa, palla prima sul palo e poi in rete! Risultato clamoroso allo stadio San Siro quando siamo giunti alla mezzora. Skriniar colpisce di testa su angolo, salva Consigli. Ci prova Gagliardini, risponde ancora bene Consigli. Berardi ci prova con il tiro a giro da fuori area e prende la traversa! Si salva Handanovic questa volta, nerazzurri in grandissima difficoltà. Perisic ci prova con l’esterno ma non trova la porta, sta provando a riaprirla l’Inter. Termina la prima frazione di gioco tra Inter e Sassuolo, decidono al momento Raspadori e Scamacca con l’Inter davvero in grandissima difficoltà.

Risultati Serie A, classifica/ Inter sconfitta, Udinese e Lazio non si fanno male

SECONDO TEMPO

Fallo di Raspadori su Barella e giallo per l’attaccante. Berardi prova a servire Raspadori in contropiede, chiude bene Perisic. Continua ad attaccare l’Inter che sbatte contro la difesa del Sassuolo. Dzeko supera Chiriches e calcia, salva tutto Consigli. Trorè serve Berardi in area, la conclusione non trova la porta. Perisic persca Dzeko che di testa indirizza la sfera, vola ancora Consigli e salva. Inter che continua ad attaccare ma sbatte puntualmente contro un grande Consigli. Dumfries crossa, arriva Dzeko di tacco che non trova la porta, non riesce a riaprirla l’Inter. Perisic serve Lautaro Martinez che fallisce in maniera incredibile.

DIRETTA/ Venezia Genoa (risultato finale 1-1): Portanova sfiora il colpaccio!

Maxime Lopez imbuca per Raspadori che in area sfiora la doppietta personale e il tris che avrebbe chiuso il match. Quindici minuti alla fine, Inter che si avvia ad una clamorosa sconfitta. Raspadori scavalca Handanovic, arriva Skriniar che salva sulla linea! Anche Berardi protagonista, la sua conclusione a giro non trova la porta. Sassuolo ad un passo dal tris. Sanchez prova la conclusione, sulla traiettoria c’è Ruan che spegne la minaccia. Quattro i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. De Vrij! La riapre l’Inter in pieno recupero! La rete viene annullata per il tocco di mano di Dimarco nel corso dell’azione. Termina il match, il Sassuolo piega l’Inter grazie a Scamacca e Raspadori.

VIDEO INTER SASSUOLO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian (1′ st Dumfries), Gagliardini (1′ st Dzeko), Barella, Calhanoglu (33′ st Vidal), Perisic (33′ st D’Ambrosio); Sanchez, Lautaro. A disposizione: Cordaz, Radu, Kolarov, Ranocchia, Sangalli, Casadei, Carboni, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan (1′ st Tressoldi), Kyriakopoulos; Frattesi (26′ st Henrique), Lopez; Berardi (44′ st Peluso), Raspadori, Traore (33′ st Harroui); Scamacca (25′ st Defrel). A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Oddei, Ciervo, Ceide. Allenatore: Dionisi

ARBITRO: Forneau di Roma 1

MARCATORI: 9′ pt Raspadori (S), 27′ pt Scamacca (S)

NOTE: Ammoniti: D’Ambrosio (I); Raspadori, Muldur (S). Recupero: 2′ pt, 7’st.





© RIPRODUZIONE RISERVATA