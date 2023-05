VIDEO/ Inter Sassuolo (4-2) gol e highlights: Lukaku in grande serata

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI INTER SASSUOLO: SPETTACOLO NERAZZURRO!

L’Inter prosegue nel suo momento sì: niente testa alla Champions ma ancora una vittoria contro il Sassuolo e secondo posto in classifica agganciato. Buona partenza del Sassuolo con una frustata di Berardi che finisce sul fondo e lo stesso Berardi che all’11′ trova il guizzo vincente su assist di Laurentié, con quest’ultimo pizzicato dal VAR in posizione di fuorigioco. Al quarto d’ora annullata anche una rete di Correa, con un’incertezza di Consigli e la segnalazione sull’offside di Dimarco arrivata direttamente dal guardalinee e confermata dal VAR. Altra grande occasione per il Sassuolo al 19′, Matheus Henrique pescato tutto solo a centro area appoggia di testa a lato, graziando Handanovic. Alla mezz’ora viene ammonito Defrel per un fallo su Mkhitaryan. Al 40′ altra ottima chance per i neroverdi con Maxime Lopez che inventa per Berardi, che sterza in area e serve l’accorrente Frattesi, che calcia però tra le braccia di Handanovic. Gol sbagliato, gol subito, un classico del calcio: al 41′ Lukaku si libera di potenza di Ruan e scaglia in rete una saetta imparabile per Consigli, firmando il vantaggio nerazzurro. Viene ammonito proprio Ruan Tressoldi nel Sassuolo che ha l’ultima occasione del primo tempo, cavalcata di Frattesi che spara però alle stelle al momento della conclusione.

Nella ripresa c’è Lautaro Martinez in campo al posto di Correa. Proprio Lautaro al 5′ manca una grande chance per il raddoppio su assist di Dimarco, sul capovolgimento di fronte Laurentié non arriva d’un soffio su un pallone messo in mezzo da Frattesi. Al 10′ però è raddoppio Inter: Bellanova salta Laurentié e sul suo cross c’è la deviazione di Ruan Tressoldi alle spalle di Consigli. A stretto giro di tempo arriva anche il tris: gran botta, anche in questo caso deviata, di Lautaro Martinez ed è 3-0. Al 18′ il Sassuolo riesce ad accorciare le distanze grazie a Rogerio, che si inserisce sul secondo palo su pallone sapientemente servito da Berardi. Entra Ferrari al posto di Ruan Tressoldi nel Sassuolo, quindi vengono ammoniti Matheus Henrique e De Vrij. Alla mezz’ora un sinistro di Pinamonti manca di poco la porta nerazzurra ma il Sassuolo trova comunque la rete che riapre la partita al 32′: un cross di Rogerio trova l’inserimento di Frattesi che è implacabile nel siglare il 3-2. E subito dopo è Bajrami a sparare in curva il pallone del possibile, clamoroso pareggio. Il Sassuolo si sbilancia a caccia del possibile, clamoroso pareggio ma l’Inter ha a disposizione più spazi e alla fine riesce a chiudere il match sul 4-2: mette il sigillo alla sfida Romelu Lukaku, che al 44′ sigla la doppietta personale infilando Consigli sul secondo palo su invito di Gosens.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI INTER SASSUOLO, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Massimiliano Farris, secondo di Inzaghi rimasto senza voce, elogia la concentrazione dell’Inter: “È stato un messaggio chiaro di Simone, era un’occasione da non perdere. Volevamo mettere un cuscinetto perché abbiamo ancora tante partite importanti, la semifinale di ritorno, la Coppa Italia, poi vedremo. Oggi i risultati ci hanno messo sul piatto la possibilità di andare fino in fondo e siamo stati molto brav. Lukaku benvoluto da tutta la squadra? Assolutamente, è un ragazzo eccezionale. Ha cuore, simpatia, empatia con tutti. Il vero Romelu lo stiamo vedendo in questo ultimo periodo, ci è mancato molto nei mesi scorsi. In queste partite sta dimostrando quanto può essere un fattore“.

Per Alessio Dionisi complimenti al Sassuolo e una tirata d’orecchie a un suo pupillo: “Nel primo tempo abbiamo attaccato più di loro, così è stato fino alla fine. La nostra è stata una partita coraggiosa, purtroppo non siamo riusciti a passare in vantaggio. Mi è piaciuta tanto la mia squadra, gli episodi hanno determinato il risultato. Poco cinici noi, un po’ sfortunati nei gol presi ma non abbiamo perso per sfortuna. Grandissima reazione dopo il 3-0, non è facile farlo in uno stadio come questo. Ci sono stati cambi ma l’Inter ha giocatori importanti, l’abbiamo riaperta rimettendo in discussione il risultato. Laurentié non ha ancora trovato la continuità, i giocatori talentuosi si prendono delle pause e lì deve migliorare. Probabilmente ha pensato di avercela fatta, invece deve migliorare. Mi viene di conseguenza a volte sostituirlo, seppur a malincuore perché ha qualità incredibili”.

