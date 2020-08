Video/ Inter Shakhtar (5-0): highlights e gol. Conte in finale di Europa League

Dopo 21 anni, c’è un’italiana in finale di Europa League. E’ l’Inter, che ha battuto con un fragoroso 5-0 lo Shakhtar Donetsk ed ora è pronta ad affrontare la finale di venerdì a Colonia contro il Siviglia. Il primo tempo si era concluso con i nerazzurri in vantaggio di misura, al 19′ Barella recupera un lancio di Pyatov e crossa a centro area per Lautaro Martinez che anticipa Kryvtsov e di testa porta l’Inter in vantaggio. Gli ucraini cercano di reagire ma ai 16 metri l’Inter non fa passare gli avversari, nella ripresa invece si scatenano le bocche da fuoco nerazzurre. Calcio d’angolo battuto da Brozovic che pesca sul secondo palo D’Ambrosio, grande stacco di testa a sovrastare Matvyenko e Pyatov è battuto per la seconda volta. Al 28′ altro errore dello Shakhtar in uscita, break di Brozovic, affondo di Lukaku e Lautaro Martinez dal limite dell’area lascia partire una rasoiata che vale di fatto il 3-0. La finale è ormai ipotecata ma manca il sigillo di Lukaku, che arriva addirittura con una doppietta: il belga colpisce due volte nel finale e lo Shakhtar Donetsk è spazzato via con un 5-0 che non lascia spazio a recriminazioni: ora tra il trionfo finale e l’Inter c’è solo il Siviglia che si presenta all’appuntamento come regina della competizione, con 5 Europa League vinte negli ultimi 13 anni.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

L’Inter è in finale di Europa League e Antonio Conte elogia i suoi ragazzi per lo spirito messo in campo: “Una prestazione che deriva anche dal fatto che i ragazzi credono in quello che facciamo, in quello che stiamo proponendo. Oggi abbiamo fatto un calcio molto coraggioso, andando a prendere alto lo Shakhtar. Abbiamo fatto una partita molto importante. C’è soddisfazione anche perché i nostri tifosi dopo dieci anni hanno ritrovato l’Inter prima in semifinale e poi in una finale di Europa League, è inevitabile che ci sia grande voglia di regalare una gioia a tutti, però sappiamo di affrontare un avversario che ha molta esperienza avendo vinto quattro volte il trofeo negli ultimi anni. Dobbiamo prepararci bene, come fatto con lo Shakhtar“. Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha invece commentato così il rovescio subito dai suoi: “Abbiamo avuto qualche occasione, ma Marcos Antonio e Junior Moraes non hanno segnato. Quando l’Inter ha segnato il secondo gol siamo crollati, dopo il 2-0 abbiamo commesso tanti evitabili errori. Abbiamo fatto un bel percorso fino ad oggi, ovviamente non siamo soddisfatti del risultato. Dopo il secondo gol siamo crollati, ma come tecnico mi devo prendere le responsabilità.”

