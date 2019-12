Video/ Inter Spal (2-1): highlights e gol, Lautaro porta Conte in vetta

Sorpasso Inter dopo il passo falso della Juventus nella quattordicesima giornata di Serie A Tim: il video di Inter Spal ci racconta questo importante successo della Beneamata. I nerazzurri di Antonio Conte battono la Spal e grazie alla doppietta di Lautaro Martinez prendono tre punti pesantissimi. La squadra di Semplici non è stata di certo a guardare e ha messo i brividi all’Inter accorciando le distanze con Valoti. Una partita non particolarmente spettacolare quella andata in scena al Meazza, sbloccata da una giocata col destro di Martinez attorno al quindicesimo minuto del primo tempo. La Spal non è riuscita a reagire, così l’Inter dopo aver controllato l’uno a zero ha trovato la via del raddoppio prima dell’intervallo, ancora con l’argentino che di testa infila in porta il cross di Candreva. Ad inizio secondo tempo, però, la Spal ha trovato il modo di scuotersi grazie a Valoti, che con una giocata ben calibrata ha messo i brividi all’Inter. 2-1 per meneghini, che nel finale devono difendere con le unghie e coi denti il vantaggio al fine di preservare il primo posto in classifica. Venerdì prossimo a San Siro l’Inter se la vedrà contro la Roma, mentre la Spal avrà molto lavoro da fare per migliorare una classifica che comincia a farsi sempre più traballante.

VIDEO INTER SPAL: IL TABELLINO

INTER-SPAL 2-1

MARCATORI: 16′ Lautaro Martinez (I), 41′ Lautaro Martinez (I), 50′ Valoti (S)

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Vecino, Lazaro (75′ Biraghi); Martinez, Lukaku

SPAL (3-5-1-1): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor (82′ Jankovic); Strefezza (42′ Cionek), Murgia, Valdifiori (70′ Floccari), Kurtic, Reca; Valoti; Petagna

ARBITRO: Irrati

AMMONITI: Valdifiori (S), D’Ambrosio (I), Igor (S), Cionek (S), Murgia (S)

VIDEO INTER SPAL: GOL E HIGHLIGHTS





