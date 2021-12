Video/ Inter Torino (1-0) gol e highlights: Dumfries piega i granata

VIDEO INTER TORINO (1-0): LA SINTESI DEL MATCH

L’Inter supera il Torino grazie ad una rete di Dumfries e chiude alla grande un 2021 ricco di soddisfazioni. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. La prima occasione è per i granata con Brekalo, Handanovic la mette in angolo. Sulla battuta ci prova Bremer di testa che colpisce centralmente. Bella conclusione di Pjaca che sfiora il palo di Handanovic! Torino che sta giocando sulle ripartenze mostrando un’ottima organizzazione in campo.

Azione personale di Bastoni che entra in area e poi calcia con il sinistro, palla fuori di pochissimo. Ci prova Lukic, l’Inter recupera facilmente la sfera. Lautaro Martinez serve una bella palla per Brozovic, il tiro del croato è però debole e facile preda di Milinkovic-Savic. Dumfries! Arriva il vantaggio dell’Inter! Pallone ben lavorato da Dzeko che la mette in mezzo, sul pallone non ci arriva Brozovic ma l’esterno olandese che trova la rete del vantaggio. Il primo tempo si chiude con l’Inter avanti per il gol di Dumfries.

SECONDO TEMPO

Lautaro Martinez conquista un ottimo calcio di punizione. Calhanoglu trova la barriera, la sfera arriva poi a Dumfries che non crea problemi a Milinkovic-Savic. Sono calati tantissimo i ritmi in questa seconda frazione di gioco. Calhanoglu la tocca con la mano al limite dell’area e si prende il giallo. Lukic ci prova su punizione, ottima la risposta di Handanovic.

Torino che ha ora il possesso della sfera, Inter che si difende. Sanchez prova a chiuderla indirizzando la palla sul primo palo ma non inquadra la porta. Cinque minuti alla fine, prova il tutto per tutto il Torino. Calcia Sanchez che trova il palo esterno! Termina il match, Dumfries regala tre punti pesantissimi alla capolista.

IL TABELLINO

Reti: pt 30′ Dumfries (I)

Ammoniti: st 20′ Calhanoglu

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (st 37′ D’Ambrosio), Vidal (st 37′ Sensi), Brozovic, Calhanoglu (st 24′ Vecino), Perisic (st 44′ Dimarco); Dzeko, Lautaro (st 24′ Sanchez). A disp.: Cordaz, Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, Darmian, Satriano. All.: Simone Inzaghi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno (st 20′ Rodriguez); Singo (st 31′ Ansaldi);, Pobega (st 20′ Mandragora), Lukic, Aina; Pjaca, Brekalo (st 31′ Praet); Sanabria (st 14′ Warming). A disp. Gemello, Izzo, Zima, Kone, Rincon, Linetty, Zaza. All. Juric.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

