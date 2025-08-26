Video Inter Torino gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie A di oggi 25 agosto

Inizio da canovaccio in Inter Torino con il risultato che dopo 18 minuti passa in favore dei nerazzurri grazie ad un corner in cui Bastoni svetta più in alto di tutti, incorna di testa e regala il primo vantaggio alla squadra milanese. Ma occhio al Toro che nonostante non abbia fatto nessun tiro in porta in questo avvio riesce spesso ad arrivare negli ultimi venti metri casalinghi.

Nella seconda parte della prima frazione invece vediamo un bel duo tra Sucic e Thuram, con il centrocampista che la passa al francese di prima intenzione e lo mette praticamente da solo davanti al portiere. Thuram non sbaglia e in questo modo le squadre vanno a riposo sul risultati di 2-0 per l’Inter mentre il Toro fatica.

VIDEO INTER TORINO, IL SECONDO TEMPO

L’Inter domina in lungo e in largo e travolge il Torino con un sonoro 5-0 a San Siro, in un match senza storia. Dopo un avvio equilibrato, è Bastoni a sbloccare la gara con un’incornata vincente su calcio d’angolo. Pochi minuti dopo, Thuram raddoppia con freddezza sfruttando al meglio un assist di Sucic.

Nella ripresa Lautaro Martinez segna il 3-0 approfittando di un errore difensivo granata, chiudendo virtualmente i giochi. Ma i nerazzurri non si fermano e vanno ancora a segno con un Thuram scatenato, autore di una doppietta, e con Bonny che cala il pokerissimo nei minuti finali. Partita a senso unico, con l’Inter che impone ritmo, qualità e cinismo, mentre il Torino non riesce mai a trovare contromisure né a reagire.

