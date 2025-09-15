Video Inter U23 Lecco (risultato finale 0-1): gol e highlights della gara valida per la quarta giornata del girone A della Serie C 2025/2026

VIDEO INTER U23 LECCO (0-1), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Inter U23 Lecco, gol e highlights: nella cornice dello “U-Power Stadium” di Monza arriva il primo KO per i baby nerazzurri al cospetto della nuova capolista del girone A della Serie C. 0-1 il punteggio con cui si è chiuso uno dei tanti derby lombardi che la terza serie propone, e a decidere la sfida nel secondo tempo è stato un gol del neo entrato Metlika, un’intuizione del tecnico bluceleste Federico Valente che l’aveva mandato in campo solo pochi secondi prima. Il colpo da biliardo che beffa un Calligaris fin lì insuperabile (grande risposta su Mallamo al 18′) regala infatti la terza vittoria su quattro uscite agli ospiti, fattisi preferire comunque ai punti lungo tutto l’arco dei 90′.

La formazione allenata da Stefano Vecchi, alla ricerca della prima, storica vittoria in questa categoria, raramente ha impensierito la retroguardia lecchese, anche se è rimasta in partita fino all’ultimo, quando un episodio dubbio in area ospite ha portato a una revisione col FVS, senza esito. Dopo un primo tempo andato in archivio sullo 0-0, a inizio ripresa i nerazzurri provavano a tirare la testa fuori dal sacco, mentre dall’altro lato era Mallamo uno dei più vivaci: dalla girandola dei cambi attorno all’ora di gioco, era Valente a pescare il jolly, col classe 2001 bravo a trovare l’angolinovincente al 64′. Sarà il gol-partita: il numero 1 ospite Furlan chiuderà la saracinesca e l’ultima emozione è un colpo di testa alto del neo entrato Lavelli. Per l’Inter U23, in fase di assemblaggio, c’è ancora tanto da lavorare, mentre a Lecco si comincia a sognare un torneo da protagonisti.

VIDEO INTER U23 LECCO (0-1), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Stante (dal 74′ Bovo), Prestia, Alexiou; Cocchi, Kamaté, Fiordilino (dall’84’ Lavelli), Kaczmarski (dal 74′ Topalovic), Cinquegrano; Mosconi (dal 57′ Agbonifo), Spinaccé (dal 57′ Zuberek). A disposizione: Melgrati, Raimondi, Avitabile, Maye, Venturini, Zarate, David. Allenatore: Stefano Vecchi.

LECCO (3-4-3): Furlan; Battistini, Tanco, Ferrini (dal 74′ Romani); Pellegrino (dal 74′ Rizzo), Mallamo (dal 63′ Metlika), Zanellato, Kritta; Galeandro (dal 63′ Voltan), Sipos, Furrer (dall’84 Alaoui). A disposizione: Dalmasso, Constant, Marrone, Grassini, Bonaiti, Frigerio, Lovisa. Allenatore: Federico Valente.

Reti: 19′ st Metlika (L).

Ammoniti: Stante (I), Metlika (L).

GUARDA QUI VIDEO INTER U23 LECCO, GOL E HIGHLIGHTS