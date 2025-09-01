Video Inter U23 Pro Patria (risultato finale 2-2) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata del girone A della Serie C 2025/2026

VIDEO INTER U23 PRO PATRIA (2-2), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Inter Pro Patria, gol e highlights: nella storica ‘prima’ in casa la formazione baby nerazzurra si fa imporre il secondo pari in rimonta in due gare, sprecando un doppio vantaggio ma anche, nel lungo e concitato recupero, pure la rete del beffardo 3-2 con un errore sotto porta di Spinaccè. Ad ogni modo, il pareggio tra la giovane compagine allenata da Stefano Vecchi e i bustocchi di Leandro Greco pare il risultato più giusto anche se, a un certo punto della ripresa, entrambe le squadre hanno avuto la chance per prendersi i tre punti. Primo tempo di marca milanese e contrassegnato dallo show dell’esperto La Gumina, bravo a portare avanti i suoi al 16′ sfruttando un assist di Spinaccè e poi mettendosi in proprio per il bellissimo raddoppio direttamente su calcio di punizione con l’Inter U23 andava al riposo col comodo cuscino di due reti di vantaggio.

Secondo tempo di tutt’altra marca: già la rete in avvio, firmata da Giudici dopo una bella discesa di Renelus in versione assistman (51′) era un campanello d’allarme per l’undici interista che, da lì, cominciava a soffrire il forcing avversario. Al minuto 65 ecco anche il gol del pareggio, siglato da Mastroianni sugli sviluppi di un corner e trafiggendo Melgrati. Non paghi, i Tigrotti cercavano pure il terzo gol e solo la girandola dei cambi dava nuova linfa ai padroni di casa che si riaffacciavano dalle parti di Rovida. ‘Giallo’ per un intervento in area ospite su cui l’arbitro soprassedeva dopo una revisione a bordo campo, mentre il finale era ancora più thrilling: i biancoblù sfioravano ancora il tris mentre, al 93′, Spinaccè si divorava la rete della vittoria tutto solo davanti a Rovida… Con quesro 2-2, l’Inter U23 sale a quota 2, mentre la Pro Patria conquista il primo punto della stagioe 2025/26.

VIDEO INTER U23 PRO PATRIA (2-2), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Stante, Prestia, Alexiou (Maye 61′); Cinquegrano (Agbonifo 69′), Topalovic (Bovo 80′), Fiordilino, Kamaté (Kaczmarski 80′), David; La Gumina (Zuberek 69′), Spinaccè. A disposizione: Raimondi, Calligaris, Avitabile, Cocchi, Venturini, Re Cecconi, Garonetti, Mosconi. Allenatore: Stefano Vecchi.

PRO PATRIA (3-4-3): Rovida; Aliata, Moto lese, Viti (Reggiori 60′); Orfei (Schirò 83′), Ferri, Di Munno, Giudici; Renelus (Citterio 60′), Mastroianni, Auci (Dimarco 36′). A disposizione: Bongini, Verre, Frattini, Galantucci, Masi, Gentile, Ferrario, Bagatti.Allenatore: Leandro Greco.

Reti: 16′ pt La Gumina (I), 41′ pt La Gumina (I), 4′ st Giudici (P), 20′ st Mastroianni (P).

Ammoniti: Di Munno (P), Cinquegrano (I), Renelus (P)

