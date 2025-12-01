Video Inter U23 Pro Vercelli (1-1): gol e highlights della sfida valida per il sedicesimo turno del girone A della Serie C

VIDEO INTER U23 PRO VERCELLI (1-1), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Inter U23 Pro Vercelli, gol e highlights: un gol per tempo fissa il punteggio finale della sfida tra la baby formazione interista e quella piemontese per un pareggio che tutto sommato accontenta tutti ma serve poco a entrambe le squadre. Infatti, nel corso della sfida disputata nella cornice dello “U Power Stadium” di Monza, sia la formazione di Stefano Vecchi sia quella di Michele Santoni hanno avuto le chance per accaparrarsi i tre punti con pieno meriti, non sfruttando però l’inerzia del momento. A passare per primi, all’alba del match, sono stati i bianchi col gol di Rutigliano al 5′, a cui ha fatto seguito almeno due chance per raddoppiare per gli ospiti.

Video Vicenza Lecco (1-0)/ Gol e highlights: la capolista vola con Stuckler (Serie C, 30 novembre 2025)

Sugli scudi, nel corso della prima frazione, l’estremo difensore nerazzurro Melgrati (spettacolare su El Bouchataoui ma soprattutto Sow), mentre non pervenuti i padroni di casa. Solo nel secondo tempo, grazie anche ai cambi operati nell’intervallo, gli interisti sono venuti fuori e il merito del pareggio al 65′ va ascritto tutto al guizzante Agbonifo, tra i migliori dei suoi, sul cui cross proprio El Bouchataoui non trovava di meglio che insaccare nella propria porta. Nel finale meglio i milanesi (vicini al raddoppio con Alexiou, ma Passador salva con una gran parta, 86′) e forse è giusto così: con questo punto Inter U23 e Pro Vercelli salgono rispettivamente a quota 26 e 23 e restano nelle zone alte della classifica, in corsa per un posto nei play-off.

Video Dolomiti Bellunesi Giana Erminio (0-0)/ Gol e highlights: Mignanelli spreca! (Serie C 30 novembre 2025)

VIDEO INTER U23 PRO VERCELLI (1-1), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Prestia (dal 46′ Stante), Alexiou; Kamate, Kaczmarski (dal 72′ Zanchetta), Fiordilino, Bovo (dal 46′ Topalovic), David; Agbonifo (dall’80’ Lavelli), Spinaccè (dal 61′ Zuberek). A disposizione: Raimondi, Adomavicius, Venturini, Zouin, Re Cecconi, Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.

PRO VERCELLI (4-3-3): Passador; Clemente, El Bouchataoui (dall’80 Haoudi), Coccolo, Pino (dal 61′ Carosso); Iotti, Burruano (dal 61′ Huiberts), Piran; Akpa Akpro, Rutigliano (dal 61′ O.Sow), A. Sow (dal 70′ Comi). A disposizione: Rosin, Livieri, Marchetti, Mallahi, Coppola, Ronchi, Tarantola, Anton. Allenatore: Michele Santoni.

Risultati Serie C, classifiche/ Vincono Potenza e Cerignola! Diretta gol live score (oggi 30 novembre 2025)

Reti: 5′ pt Rutigliano (P), 20′ st autogol El Bouchataoui (autogol, P).

Ammoniti: Bovo (I), Alexiou (I), Clemente (P), Kamaté (I), Passador (P).