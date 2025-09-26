Video Inter U23 Triestina (risultato finale 2-0) gol e highlights della gara valida per la sesta giornata del girone A della Serie C 2025/2026.
VIDEO INTER U23 TRIESTINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo U-Power Stadium l’Inter U23 si aggiudica un’altra vittoria avendo la meglio sulla Triestina per 2 a 0. Nel primo tempo gli alabardati sembrano partire molto forte centrando infatti un palo subito in avvio al 4′ con uno spunto insidioso di Jónsson ma i nerazzurri non si lasciano impressionare e replicano già al 6′ con un tentativo inefficace di Cinquegrano, controllato appunto da Matosevic.
I padroni di casa spezzano dunque l’equilibrio iniziale siglando un gol al 14′ con Topalovic, bravo a insaccare la sfera di testa sul suggerimento del compagno Kamate. La squadra allenata da mister Stefano Vecchi ci riprova con Kamate che non sfrutta a dovere un errore commesso al 23′ da Tonetto e sul fronte opposto Ionita fallisce un paio di opportunità al 25′ e, scheggiando la traversa, alla mezz’ora.
Nel secondo tempo l’Under 23 del Biscione insiste in cerca dell’eventuale gol del raddoppio al 50′ con Kaczmarski e, dopo aver evitato il peggio sul tiro-cross di Cinquegrano al 52′, Matosevic si fa trovare pronto su Kamate poi al 58′. Nel finale i biancorossi sbattono contro Stante al 63′, si salvano su La Gumina al 66′ e non inquadrano il bersaglio al 73′ con D’Urso.
E’ Kamate a mettere il punto esclamativo spegnendo le speranze dei friulani segnando la rete del bis all’81’, su suggerimento di Kaczmarski. Questo successo consegna tre nuovi punti all’Inter U23 che raggiunge così quota 11 nella classifica del girone A per la stagione 2025/2026. Il KO rimediato in questa sesta giornata riconferma invece la Triestina in fondo alla graduatoria di Serie C a -12 per colpa della penalizzazione inflittale dalla Federazione.