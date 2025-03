Bastano pochi giri di orologio a San Siro per sbloccare il risultato di Inter Udinese, come al solito ad architettare la rete è stato Dimarco, che crossa in mezzo per Arnautovic che raccoglie benissimo il passaggio e lascia partire un tiro che si insacca sotto la traversa. Davvero troppo debole l’intensità dei bianconeri friulani in questo avvio.

Video Fiorentina Atalanta (1-0)/ Gol e highlights: Kean continua a segnare!

Termina la prima frazione del gioco con due gol di vantaggio per l’Inter che si gode un super Dimarco che anche in questa occasione mette un cross dentro l’area di rigore che è davvero imprendibile per i difensori avversari, ma non per Frattesi che deve solamente spingere di testa per mettere a referto la seconda rete per i nerazzurri.

Video Rimini Sestri Levante (4-2)/ Gol e highlights: doppietta per Cinquegrano! (Serie C, 30 marzo 2025)

VIDEO INTER UDINESE, GOLE HIGHLIGHTS: COME E’ ANDATO IL SECONDO TEMPO

Inter Udinese terminano 2-1 in favore dei nerazzurri. Nel primo tempo, Inter è riuscita a portarsi in vantaggio grazie a due belle reti: prima Arnautovic, con un tiro rasoterra preciso, e poi Frattesi, che ha trovato l’angolino basso con un tiro potente da dentro l’area.

Udinese, nonostante il vantaggio iniziale dell’Inter, ha cercato di rispondere nella ripresa. Dopo vari tentativi, Solet ha accorciato le distanze per i friulani, segnando l’unico gol per la sua squadra con una conclusione ben piazzata. Nonostante l’assalto finale di Udinese, l’Inter ha mantenuto la calma e difeso il risultato fino al fischio finale, conquistando i tre punti con il punteggio di 2-1.

Video Avellino Benevento (2-1)/ Gol e highlights: Palumbo stende i giallorossi! (Serie C, 30 marzo 2025)

VIDEO INTER UDINESE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS