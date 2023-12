Video/ Inter Udinese (4-0) gol e highlights: nerazzurri mai in difficoltà (Serie A, 9 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INTER UDINESE: SINTESI

Nei primi venticinque minuti di Inter e Udinese, il risultato è attualmente fermo sullo 0-0, ma un momento di grande tensione è stato protagonista quando Pereyra dell’Udinese ha colpito la traversa. Pereyra ha rischiato di gelare i tifosi nerazzurri con un potente tiro che ha trovato soltanto la traversa della porta difesa dall’Inter. Un colpo di fortuna per la squadra di casa, che ha evitato di subire un gol potenzialmente spettacolare da parte dell’Udinese. Nonostante la mancanza di gol, la partita è stata animata da questo pericoloso tentativo. Entrambe le squadre stanno cercando di prendere l’iniziativa, e il colpo di Pereyra potrebbe essere un segnale di un’Udinese intenzionata a mettere in difficoltà l’Inter.

Diretta/ Inter Udinese (risultato finale 4-0): Lautaro lascia il segno! (Serie A, 9 dicembre 2023)

Il primo tempo dell’incontro tra Inter e Udinese si è concluso con un netto vantaggio dell’Inter, che guida 3-0. Le reti sono state segnate da Calhanoglu su rigore, seguito da Dimarco e Thuram con azioni dal gioco. Calhanoglu ha aperto le marcature trasformando un rigore, dando il via alla festa nerazzurra. Successivamente, Dimarco e Thuram hanno ampliato il vantaggio con reti frutto di azioni ben costruite dalla squadra di casa. L’Inter ha mostrato un gioco efficace e ha capitalizzato sulle opportunità create, dimostrando una grande precisione in fase realizzativa. Dall’altro lato, l’Udinese dovrà affrontare una seconda metà di partita in salita, cercando di rimontare uno svantaggio significativo.

Probabili formazioni Inter Udinese/ Diretta tv: la "ThuLa" è sempre intoccabile (Serie A, 8 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INTER UDINESE, IL SECONDO TEMPO

Inter e Udinese, il punteggio rimane saldo sul 3-0 a favore dell’Inter. Tuttavia, un momento chiave è stato protagonista quando Dimarco ha sbagliato una nitida occasione per realizzare la sua doppietta. Dimarco, autore di uno dei gol nel primo tempo, ha avuto l’opportunità di segnare nuovamente ma ha mancato il bersaglio in modo sorprendente. La nitida occasione potrebbe aver dato all’Udinese un respiro di sollievo, mantenendo invariato il risultato. L’Inter, nonostante l’errore, mantiene un solido controllo della partita. L’Udinese, d’altra parte, potrebbe cercare di capitalizzare su eventuali occasioni per tentare una rimonta. La partita rimane aperta a diverse possibilità, e gli appassionati possono aspettarsi che entrambe le squadre cercino di influenzare il risultato nei minuti successivi.

Probabili formazioni Inter Udinese/ Quote: a destra gioca Cuadrado (Serie A, 9 dicembre 2023)

Inter e Udinese si è conclusa con una netta vittoria dell’Inter, che ha chiuso il match con un risultato di 4-0. Nel finale, Lautaro Martinez ha siglato la quarta rete, consolidando ulteriormente la supremazia della squadra di casa. La prestazione dell’Inter è stata impressionante, con gol da parte di Calhanoglu su rigore, Dimarco, Thuram e, infine, Lautaro Martinez. La squadra ha dimostrato coesione, precisione e determinazione, ottenendo una vittoria convincente. L’Udinese, d’altra parte, ha avuto difficoltà a contenere l’attacco potentissimo dell’Inter e a creare opportunità significative. La vittoria dell’Inter rafforza la loro posizione in classifica e aggiunge fiducia alla loro campagna di campionato.

INTER UDINESE, IL TABELLINO

INTER: Sommer Y. (Portiere), Bisseck Y., Acerbi F., Bastoni A. (dal 11′ st Carlos Augusto), Darmian M., Barella N., Calhanoglu H. (dal 26′ st Asllani K.), Mkhitaryan H. (dal 35′ st Sensi S.), Dimarco F. (dal 26′ st Cuadrado J.), Thuram M. (dal 11′ st Arnautovic M.), Martinez La.. A disposizione: Agoume L., Audero E. (Portiere), Di Gennaro R. (Portiere), Frattesi D., Klaassen D., Sanchez A., Stabile G. Allenatore: Inzaghi S..

UDINESE: Silvestri M. (Portiere), Ferreira J., Kabasele C., Perez N., Ebosele F. (dal 17′ st Kristensen T.), Samardzic L. (dal 17′ st Lovric S.), Walace, Payero M. (dal 41′ st Zarraga O.), Zemura J. (dal 41′ st Ehizibue K.), Pereyra R., Lucca L. (dal 30′ st Thauvin F.). A disposizione: Ake M., Camara E., Guessand A., Kamara H., Masina A., Okoye M. (Portiere), Padelli D. (Portiere), Pafundi S., Quina D., Tikvic A. Allenatore: Cioffi G..

RETI: al 37′ pt Calhanoglu H. (Inter) , al 42′ pt Dimarco F. (Inter) , al 44′ pt Thuram M. (Inter) , al 39′ st Martinez La. (Inter) .

AMMONIZIONI: al 36′ pt Inzaghi S. (Inter) al 13′ pt Ferreira J. (Udinese), al 34′ st Cioffi G. (Udinese).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INTER UDINESE













© RIPRODUZIONE RISERVATA