Video/ Inter Valencia (dcr 8-7): highlights e gol. Conte vince, ma Barella delude

Il video di Inter Valencia ci mostra come Antonio Conte abbia voluto fare davvero sul serio, anche se si trattava solo di un’amichevole estiva. E’ partito infatti con quella che probabilmente sarà la formazione titolare al via della Serie A. Handanovic tra i pali è stato difeso da una linea a tre formata da D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar con Godin fermo ai box per infortunio. In mezzo al campo abbiamo visto un regista tecnico come Brozovic e le due nuove mezze ali Sensi e Barella. Sulle corsie c’erano da un lato Candreva e dall’altro Dalbert. Mentre davanti abbiamo visto Lautaro e Politano. A passare in vantaggio sono i galiziani grazie a un gol di Soler di testa, servito dentro da Guedes. L’attaccante del Valencia è bravo a freddare Skriniar, sembrato ancora un po’ indietro nella preparazione. Nella ripresa Cherychev stende l’ottimo Esposito in area di rigore e Politano dal dischetto non sbaglia. De Vrij poi diventa decisivo salvando sulla linea un gol già fatto da Cherychev. Dal dischetto segnano tutti, l’errore di Garay si rivela decisivo.

Video Inter Valencia (dcr 8-7): le parole dei nerazzurri

Per il video di Inter Valencia andiamo a vedere le dichiarazioni alla fine della partita. Antonio Conte era molto felice al triplice fischio finale, ai microfoni di Inter Tv specifica: “Per noi è un impegno difficile, importante contro una grande squadra che ha lo stesso allenatore da tempo. L’anno scorso, per esempio, hanno vinto la Coppa del Re contro il Barcellona. La prova dei ragazzi è stata positiva perché per l’ennesima volta hanno dimostrato di non voler uscire sconfitti da una partita. E’ una cosa molto positiva a livello di mentalità. Ho detto loro che possono fare anche meglio, stiamo lavorando davvero molto. Sono un po’ stanchi, ma questo è uno step importante per crescere”.

Il tabellino

Prima del video di Inter Valencia andiamo a vedere il tabellino della partita:

Marcatori: 38′ Soler (V), 81′ rig.Politano (I)



Rigori: Hang In gol, Gagliardini gol, Ferran gol, Vecino gol, Cherychev gol, Dimarco gol, Maxi Gomez gol, Esposito gol, Parejo gol, Longo gol, Kondogbia gol, Asamoah gol, Garay sbagliato, Bastoni gol

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar (69′ Bastoni); Candreva (82′ Dimarco), Barella (69′ Gagliardini), Brozovic (82′ Borja Valero), Sensi (69′ Vecino), Dalbert (69′ Asamoah); Politano (82′ Longo), Lautaro (69′ Esposito). All. Conte.

VALENCIA (4-4-2): Domenech (45′ Cillessen); Wass (45′ Piccini), Gabriel Paulista, Garay, Gayà (64′ Salva Ruiz); Soler (64′ Cherychev), Coquelin (45′ Kondogbia), Parejo, Guedes (77′ Ferran), Rodrigo (77’Hang In), Gameiro (64′ Maxi Gomez). All. Marcelino.

Ammoniti: Wass, Skriniar

Video Inter Valencia





