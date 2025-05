VIDEO INTER VERONA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Meazza l’Inter si aggiudica la vittoria avendo la meglio per 1 a 0 sull’Hellas Verona. Nel primo tempo i nerazzurri iniziano la partita con l’intenzione di trovare immediatamente il varco giusto per colpire gli avversari ed il loro atteggiamneto viene premiato già al 9′ quando Asllani trasforma il calcio di rigore, assegnato su chiamata del VAR per fallo di mano commesso da Valentini, trovando così il gol del vantaggio.

All’11’ Zalewski va a caccia del raddoppio con scarsi risultati e Montipò evita il peggio al 12′. Gli scaligeri si affacciano in zona offensiva soltanto verso il 16′ tramite una conclusione di Sarr respinta dall’attento Martinez e sul fronte opposto Correa, Asllanni ed Arnautovic, quest’ultimo per due volte, falliscono qualche opportunità interessante per gli uomini di mister Simone Inzaghi, sostituito in panchina dal suo vice Massimiliano Farris per squalifica.

Nel secondo tempo la compagine interista continua ad avere in mano il controllo del match e mette i brividi alla difesa veronese al 58′ con un tentativo di Correa smorzato prima di essere parato dall’estremo difensore Montipò. Nel finale i gialloblu di mister Zanetti provano a combinare qualcosa sia con Duda al 65′ che con Suslov al 67′ oltre alla giocata di Tchatchoua, propiziata da uno scontro fra De Vrij e Darmian e murata quindi in corner al 75′. L’ultima occasione porta la firma di Dimarco, il quale manda il pallone fuori dallo specchio della porta dei veneti al 79′.

Questo successo conferma l’Inter a tre punti dal Napoli raggiungendo quota 74 nella classifica della Serie A stagione 2024/2025. La sconfitta non permette invece all’Hellas Verona di migliorare i suoi 32 punti, gli stessi del Parma, già posseduti prima di questa trentacinquesima giornata di campionato che si sta disputando nel primo weekend di maggio.

VIDEO INTER VERONA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS