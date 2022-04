Video/ Inter Verona (2-0): gol e highlights, i nerazzurri vedono la vetta (Serie A)

VIDEO INTER VERONA (2-0): DECIDONO BARELLA E DZEKO

Allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro l’Inter supera l’Hellas Verona per 2 a 0: vediamo dunque il video di Inter Verona, partita valida per la 32^ giornata di Serie A. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa allenati da mister Simone Inzaghi a tentare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva verso il 6′ quando il colpo di testa di De Vrij non centra il bersaglio sugli sviluppi di un calcio d’angolo guadagnato da Dimarco. Al 10′ è Dumfries a sollecitare l’estremo difensore Montipò alla deviazione in corner.

I minuti scorrono sul cronometro ed i nerazzurri insistono con il portiere gialloblu a respingere al 18′ il tiro di Perisic che serve però l’assist per la rete del vantaggio messa a segno da Barella al 22′. L’argentino Correa si vede parare a sua volta una conclusione in scivolata al 26′ ed è Dzeko, sempre servito da Perisic sul corner battuto da Dimarco, a siglare il gol del raddoppio al 30′. Nel finale di frazione gli ospiti guidati dal tecnico Tudor hanno spazio per proporsi al 36′ con Simeone, disinnescato prontamente dall’attento Handanovic che devia oltre la linea di fondo campo evitando il peggio pure nel recupero rinnovando il duello con l’attaccante.

VIDEO INTER VERONA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo del video di Inter Verona le squadre giocano su ritmi meno sostenuti rispetto a quanto accaduto in precedenza ma sono in ogni caso i lombardi a firmare il primo squillo al 49′ quando Dumfries spara largo in ripartenza non potendo servire Correa nel mezzo. Gli scaligeri si rivedono quindi al 54′ con Ceccherini a calciare malamente gettando alle ortiche un’opportunità da posizione molto favorevole dal centro dell’area avversaria. I Mastini collezionano ulteriori chances con Simeone al 63′ e Lasagna al 65′. I milanesi si danno una scossa con la soluzione fuori misura di Calhanoglu al 69′ oltre che con il palo colto da D’Ambrosio al 73′, complice l’ennesima parata decisiva effettuata da Montipò. Nell’ultima parte dell’incontro è Ilic all’85’ ad alimentare inutilmente le speranze dei suoi con una conclusione deviata in calcio d’angolo da Skriniar. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentaduesimo turno di campionato permettono all’Inter di salire a quota 66 nella classifica della Serie A mentre l’Hellas Verona non si muove, rimanendo fermo con i suoi 45 punti.

VIDEO INTER VERONA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche per il video di Inter Verona, emerge quanto l’Hellas Verona abbia combattuto nella ripresa a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevole con il 52%, dato questo supportato pure da un maggior numero di passaggi completati, ovvero 368 contro 302. L’Inter ha però saputo distinguersi in fase offensiva dove spicca il 18 a 9 nelle conclusioni totali, delle quali 6 a 3 quelle indirizzate nello specchio della porta, e senza dimenticare il 42 a 38 negli attacchi pericolosi sul 91 a 113 complessivo. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Inter è stata la squadra più scorretta a causa del 10 a 7 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Livio Marinelli, proveniente dalla sezione di Tivoli, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Dumfries e Brozovic solamente nell’Inter.

VIDEO INTER VERONA: IL TABELLINO

Inter-Hellas Verona 2 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 22′ Barella(I); 30′ Dzeko(I).

Assist: 22′, 30′ Perisic(I).

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, de Vrij(46′ D’Ambrosio), Dimarco(65′ Bastoni); Dumfries, Barella(65′ Vidal), Brozovic, Calhanoglu(84′ Gagliardini), Perisic; Correa(59′ Gosens), Dzeko. All.: Inzaghi.

HELLAS VERONA (3-4-2-1) – Montipò; Ceccherini(82′ Sutalo), Gunter, Casale; Faraoni(61′ Depaoli), Tameze, Ilic, Lazovic(82′ Cancellieri); Bessa(62′ Lasagna), Caprari; Simeone. All.: Tudor.

Arbitro: Livio Marinelli (sezione di Tivoli).

Ammoniti: 84′ Dumfries(I); 90’+1′ Brozovic(I).