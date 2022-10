Video/ Inter Viktoria Plzen (4-0) gol e highlights: nerazzurri agli ottavi!

Il sorteggio di Nyon sembrava lasciare poche speranze all’Inter che si era ritrovata nello stesso girone di Bayern Monaco e Barcellona. I più ottimisti confidavano nel terzo posto per proseguire il cammino almeno in Europa League, ma strada facendo ci siamo resi conto che i blaugrana non sono più la corazzata invincibile di qualche anno fa. L’arrivo di Lewandowski non è bastato a riportare il club catalano agli ottavi di Champions League, tra i 16 top club d’Europa. Il doppio scontro diretto ha infatti premiato i nerazzurri che dopo aver vinto 1 a 0 tra le mura amiche di San Siro hanno venduto cara la pelle al Camp Nou pareggiando 3-3 e assicurandosi di fatto il passaggio del turno. Il match con il Viktoria Plzen si è rivelato poco più di una formalità, una volta trovata la via del gol con Mkhitaryan gli spazi per gli attaccanti di Simone Inzaghi si sono moltiplicati.

Un centravanti consumato come Dzeko anche a 36 anni non perdona quando i difensori non fanno il loro dovere, la doppietta del bosniaco chiude virtualmente i giochi. C’è tempo anche per il ritorno di Lukaku che impiega appena 4 minuti dal suo ingresso in campo a gonfiare la rete per il poker che fissa il risultato finale di 4-0. Meglio di così non poteva certamente andare per la Beneamata, chiamata a risalire la china anche in campionato. Il potenziale per reinserirsi nella corsa scudetto c’è, sta solamente al tecnico piacentino non disperderlo come già accaduto più volte nel corso di questa prima parte di stagione.

VIDEO INTER VIKTORIA PLZEN 4-0, LE DICHIARAZIONI

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video, che deteneva i diritti per la diretta esclusiva di Inter-Viktoria Plzen: “Ho sempre pensato che ci saremmo qualificati sin dal giorno del sorteggio, ero consapevole che siamo capitati in un girone difficilissimo e oggi sono consapevole che siamo andati oltre le nostre aspettative, accedendo agli ottavi persino con un turno di anticipo, questo ci rende molto orgogliosi. Per raggiungere questo traguardo bisognava fare qualcosa di speciale e lo abbiamo fatto, la nostra è stata una crescita costante, partita dopo partita, il doppio confronto con il Barcellona ci ha dato grande fiducia nei propri mezzi. La società e i tifosi si meritano questa soddisfazione, sarà una serata difficile da dimenticare”.

Federico Dimarco è stato uno dei migliori in campo, il suo ruolo ricorda molto quello di Manuel Lazzari quando Inzaghi allenava la Lazio: “Siamo entrati in campo con lo spirito giusto, a prescindere dal valore dell’avversario abbiamo pensato solamente ad attaccare, dal primo al novantesimo. Passare il turno nel girone forse più difficile della Champions League è una grande impresa, dobbiamo essere fieri di noi stessi. Abbiamo attraversato un momento difficile ma non ci siamo disuniti, anzi. La vittoria con il Barcellona ci ha dato una carica incredibile. Per quanto mi riguarda, più gioco e più prendo fiducia, qualche uscita a vuoto ci può stare ma il mio obiettivo è di dare il massimo e migliorarmi sempre più”.

VIDEO INTER VIKTORIA PLZEN 4-0, IL TABELLINO

INTER-VIKTORIA PLZEN 4-0 (2-0)

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu (71’ Asllani), Mkhitaryan (83’ Gagliardini), Dimarco (77’ Gosens); Lautaro Martínez (83’ Lukaku), Dzeko (71’ Correa). All. Simone Inzaghi.

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Stanêk; Hejda, Pernica, Tijani (51’ Jemelka); Havel, Bucha, Kalvach (70’ Ndiaye), Mosquera; Jirka (46’ Holík), Vlkanova (84’ Pilar); Bassey (46’ Chory). All. Michal Bilek.

ARBITRO: Andreas Ekberg (SWE).

AMMONITI: 45’+1’ Mosquera (P), 49’ Pernica (P).

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 35’ Mkhitaryan (I), 42’ e 66’ Dzeko (I), 87’ Lukaku (I).











