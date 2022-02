VIDEO “INVERNO DEI FIORI” MICHELE BRAVI/ Canzone Sanremo 2022: delicatezza in parole

Il video della canzone “Inverno dei fiori” di Michele Bravi a Sanremo 2022: delicatezza

Un testo delicato della canzone “Inverno dei fiori” (guarda il video qui sotto) accompagnato da una musica altrettanto intensa ma che riesce ad avvolgere in una melodia davvero dolce e tenera. Michele Bravi, sul palco dell’Ariston di Sanremo 2022 ha portato una vera e propria melodia. Il brano si è posizionato al decimo posto Sanremo 2022: un posizionamento niente male per una canzone che fin da subito ha ottenuto recensioni positive. Il significato rispecchia a pieno le parole e la loro melodia, come ha raccontato lo stesso cantante: “Ho scoperto che esistono davvero i fiori invernali, e lì ho pensato a questi fiori che spezzano la neve, come metafora del senso dell’amore”. Per Michele Bravi, il brano vuole essere “una lezione di felicità” e lo dimostra bene anche nel video della canzone.

"INVERNO DEI FIORI", TESTO E SIGNIFICATO MICHELE BRAVI/ "Una lezione sulla felicità"

Nella sua intervista alla vigilia del Festival di Sanremo 2022, il cantante aveva raccontato il significato che per lui ha “Inverno dei Fiori”: “Chi ama davvero vive il percorso di una vita più lentamente e quindi ha il privilegio assoluto di assorbire il tempo come se fosse la possibilità di abitare nei dettagli di una storia. La canzone è nata a casa mia a Milano e l’ho scritta rapidamente, perché c’era in me la voglia di raccontare, di fiorire al di là del tempo”.

Video canzone “Inverno dei fiori” di Michele Bravi a Sanremo 2022: i numeri

Su Youtube, dal 2 febbraio, il video ufficiale VEVO della canzone di Michele Bravi, “Inverno dei fiori”, ha ottenuto quasi 900 mila visualizzazioni. Un numero sicuramente destinato a crescere nelle prossime settimane, vista la giovane età del target al quale è rivolto. Il video ufficiale pubblicato invece dall’account YouTube Rai, relativo all’esibizione del cantante andata in scena la prima sera del Festival di Sanremo 2022, il video di Inverno dei fiori è stato visualizzato da quasi 700 mila persone. Numeri importanti anche per Michele Bravi, la cui canzone è stata molto apprezzata anche sui social.

In radio, invece, il brano non ha al momento ottenuto un successo molto ampio: si è posizionata infatti “solamente” al 18esimo posto tra quelle più trasmesse. La canzone Inverno dei fiori di Michele Bravi è stata mandata in onda da 166 emittenti con 973 passaggi. L’aspetto positivo è certamente quello legato appunto ai passaggi, più alti rispetto a qualche collega che invece è stato trasmesso da più emittenti.

Sanremo 2022, rivedi il video della canzone “Inverno dei fiori” di Michele Bravi





