Video/ Irlanda del Nord Germania (0-2): highlights e gol, tedeschi corsari a Belfast

Nel video di Irlanda del Nord Germania scopriamo l’importante vittoria della nazionale tedesca che, imponendosi per 0-2 al Windsor Park, aggancia i britannici al primo posto del gruppo C nelle qualificazioni agli Europei 2020, avendo giocato lo stesso numero di partite. La gara non è stata comunque semplice: nel primo tempo la Germania ha faticato a prendere possesso della metà campo avversaria e anzi ha rischiato in due occasioni di subire il gol del vantaggio nordirlandese, con Washington che ha mancato il bersaglio e si è poi fatto ipnotizzare da Neuer. Si sarebbe potuta mettere male nel finale di primo tempo: un’iniziativa di Dallas ha portato a un cross dalla destra sul quale la difesa tedesca non ha liberato, ancora Washington è sbucato come un falco ma, a due passi dal portiere avversario, non è riuscito a trovare la deviazione vincente con il pallone rimasto a disposizione di Neuer, che lo ha bloccato. Logicamente dunque c’erano tutte le premesse perchè a Belfast si assistesse a una vittoria dei padroni di casa, ma nel secondo tempo è arrivata la svolta. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI IRLANDA DEL NORD GERMANIA

VIDEO IRLANDA DEL NORD GERMANIA: I GOL DECISIVI

Irlanda del Nord Germania si è infatti sbloccata al 48’ minuto: appena prima Werner aveva raccolto un traversone dalla desrta ma di prima intenzione aveva calciato addosso a Peacock-Farrell, poi è arrivato il pezzo di bravura di Marcel Halstenberg. Cross di Klostermann (compagno nel Lipsia), deviazione mancata da Brandt ma sul palo lungo il sinistro volante del terzino si è infilato dove il portiere dell’Irlanda del Nord non poteva arrivare. Da quel momento la Germania ha dominato, sfiorando altre volte il gol: Gnabry ci è andato ad un passo al termine di una bella azione corale, Werner ha trovato la manona aperta di Peacock-Farrell che ha poi neutralizzato la velenosa punizione di Reus, L’Irlanda del Nord non ha più visto l’area avversaria, protestando però all’ora di gioco per un presunto fallo di Kroos su McNair; la Germania ha rischiato la beffa non chiudendo la partita, ma ci è riuscita in pieno recupero con Serge Gnabry che è andato via di forza a Cathcart e ha infilato Peacock-Farrell con il piatto in diagonale. Game, set and match: i tedeschi avvicinano gli Europei 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA