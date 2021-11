Video/ Irlanda del Nord Italia (0-0) highlights: oh no, ci toccano ancora i play-off!

VIDEO IRLANDA DEL NORD ITALIA (0-0): AZZURRI ANCORA AI PLAYOFF

Dopo 4 anni si materializza nuovamente l’incubo dei play-off per l’Italia: nel 2017 fu la Svezia a buttarci fuori dalla fase finale di un mondiale, cosa che non accadeva da 60 anni, oggi rischiamo di non qualificarsi per la seconda edizione di fila, uno smacco epocale per una nazionale che pochi mesi fa saliva sul tetto d’Europa battendo gli inglesi nella culla del calcio, Wembley. Cosa è successo nel frattempo? Gli azzurri si sono montati la testa, si sentono appagati di una vittoria insperata alla vigilia? Forse, ma va detto che le numerose defezioni non hanno aiutato Mancini che negli ultimi due match decisivi ha dovuto rinunciare a Immobile, Verratti, Spinazzola e Chiellini.

Probabili formazioni Finlandia Francia/ Quote, sarà ampio turnover per Deschamps?

Vale a dire, quattro delle colonne portanti che ci avevano fatto cantare “It’s coming Rome” lo scorso 11 luglio. Sono passati solo 4 mesi da allora ma sembra un’eternità, dov’è finito il bel gioco che la nazionale esprimeva fino ai quarti con il Belgio? Di certo sono mancati gli interpreti (non dimentichiamo che erano assenti, tra gli altri, anche Sensi, Pellegrini e Zaniolo), non è stata una mossa geniale inserire Insigne al centro dell’attacco contro una squadra che schierava in difesa dei cristoni alti due metri.

Probabili formazioni Argentina Brasile/ Quote: due tridenti di lusso

VIDEO IRLANDA DEL NORD ITALIA: LA PALLA NON ENTRA…

Il fantasista del Napoli non ha il killer instinct del bomber ignorante, lo si è capito nel primo tempo quando ha graziato Peacock-Farrell addormentandosi sul pallone invece di scaraventarlo in rete con tutta la forza che aveva in corpo. Chiesa non sta attraversando un gran momento di forma – chiedere lumi ad Allegri e ai tifosi della Juve – e Berardi è l’emblema di come l’impegno da solo non basta se non c’è anche una massiccia dose di talento. Semplicemente, è mancato il finalizzatore, il Pippo Inzaghi che segna anche con il fondoschiena – ricordate la finale con il Liverpool? Quella del 2007, quella di due anni prima è meglio che i milanisti se la dimentichino – e ha sempre fame di gol. Che invece è mancata ai nostri centravanti che non sono andati oltre lo 0-0 in quel di Belfast. L’Irlanda del Nord ringrazia e chiude la fase di qualificazione senza aver incassato gol in casa, la Svizzera ringrazia ancora di più e strappa il biglietto d’accesso a Qatar 2022 senza passare dagli spareggi, che il nuovo format ha trasformato in una vera e propria lotteria.

Probabili formazioni Olanda Norvegia/ Quote, a Rotterdam out De Vrij e Haaland

VIDEO IRLANDA DEL NORD ITALIA 0-0, LE DICHIARAZIONI

Anche una persona misurata come Roberto Mancini questa volta ha avuto bisogno di qualche minuto per smaltire l’amarezza e cantargliene quattro ai suoi prima di rilasciare dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Cosa ho detto ai ragazzi dopo il triplice fischio? Che ormai è andata così e dovremo provarci a marzo. Purtroppo questo è un periodo dove non riusciamo proprio a segnare, abbiamo fatto la partita per tutti i novanta minuti ma il pallone non voleva saperne di entrare, loro stavano tutti dietro e non ci hanno concessi spazo. Non dobbiamo perderci d’animo, pensiamo a recuperare le forze e a farci trovare pronti. Il più grande rammarico? Forse il pareggio con la Bulgaria, i due rigori sbagliati contro la Svizzera pesano comunque tantissimo. Sono fiducioso che in Qatar ci andremo noi”. Domenico Berardi parla a nome dei compagni: “Sapevamo che sarebbe stato difficile segnare qui, non siamo riusciti a fare gol e mi dispiace non aver chiuso il girone al primo posto. E’ un momento difficile ma dobbiamo rimboccarci le maniche e prepararci al meglio per i play-off. Lo spirito dell’europeo c’è sempre stato, solo che ultimamente ci dice male, il calcio è così, ci sono momenti in cui gira tutto alla perfezione e altri no. Ovviamente ci teniamo tantissimo a riportare l’Italia al mondiale, sono sicuro che ce la metteremo tutta e ci qualificheremo”.

VIDEO IRLANDA DEL NORD ITALIA 0-0, IL TABELLINO

IRLANDA DEL NORD-ITALIA 0-0

IRLANDA DEL NORD (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Cathcart, Flanagan, J. Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, McCann, Saville (72′ C. Evans), Whyte (72′ Washington); Magennis. All. Ian Baraclough.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri (80′ Scamacca); Tonali (46′ Cristante), Jorginho (68′ Locatelli), Barella (64′ Belotti); Berardi, Insigne (68′ Bernardeschi), Chiesa. All. Roberto Mancini.

ARBITRO: Istvan Kovacs (ROU).

AMMONITI: 9′ Tonali (ITA), 57′ Magennis (NIR), 83′ Peacock-Farrell (NIR), 90’+4′ Donnarumma (ITA).

RECUPERO: 0′ pt, 3′ st.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI IRLANDA DEL NORD ITALIA 0-0



© RIPRODUZIONE RISERVATA