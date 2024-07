Video/ Irlanda del Nord Italia U19 (0-3) gol e highlights: Zeroli-Camarda, è semifinale (18 luglio Euro 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI IRLANDA DEL NORD ITALIA U19: LA SINTESI

Allo Stadio Inver Park di Larne l’Italia U19 vince con un netto 3 a 0 contro l’Irlanda del Nord U19 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nelle fasi iniziali gli azzurrini cominciano benissimo la partita calciando subito alto con Lipani verso il 5′ e vedendosi deviare in corner uno spunto interessante di Pafundi al 13′ prima di sbloccare il risultato già al 15′ per merito della rete siglata da Zeroli, bravo a capitalizzare sull’assist offertogli da Ciammaglichella al termine di un’azione insistita.

Al 20′ proprio il tiro di Ciammaglichella viene deviato in angolo e sul fronte opposto Goodman costringe Marin ad effettuare una parata provvidenziale al 27′. I ragazzi di mister Bernardo Corradi insistono con una giocata poco convincente di Di Maggio al 31′ e Camarda non combina di meglio al 35′, oltre a lamentarsi poi per un presunto fallo da rigore di Goodman non ravvisato nei suoi confronti al 43′, qualche istante dopo che Bartesaghi e Stitt si erano scontrati con la testa al 40′. Ci pensa lo stesso Camarda a raddoppiare quindi al 45’+2′, sfruttando un altro errore commesso da Goodman, il quale non dosa affatto bene il retropassaggio indirizzato al suo portiere consenteno al milanista di intervenire.

Nel secondo tempo la storia del match si ripete dato che gli italiani allungano il distaccco con la doppietta personale completata al 48′ da Camarda, lesto nell’approfittare del lancio dalla destra effettuato dal neo entrato Magni. Il loro collega Pafundi non ha fortuna su calcio piazzato al 60′ spedendo la palla a lato del palo ed i giovani calciatori allenati da Corradi rischiano sulle iniziative di Graham, poco concreto all’80’ e senza dubbio più insidioso all’83’, chiamando in causa Marin che, sempre pronto e attento, è costretto a parare in corner. Nel finale ci riprova Pafundi ancora su punizione all’85’ sebbene ottenga lo stesso esito del primo tentativo.

