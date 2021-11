Video/ Irlanda Italia Under 21 (0-2) gol e highlights: decidono Lucca e Cancellieri

L‘Italia supera l’Irlanda grazie alle reti siglate da Lucca e Cancellieri. Una vittoria importantissima che permette agli azzurrini di portarsi al secondo posto nel girone, a quota 13 punti, dietro alla Svezia, 14 punti, che ha però una partita in più. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Cambiaso scende sulla fascia di competenza e crossa, il suo tentativo non va a buon fine. Azione personale di Vignato che prova la conclusione dai venti metri, un difensore dell’Irlanda respinge la minaccia. Bellanova per Vignato che calcia al volo con la sfera che non trova lo specchio della porta. Ancora Italia con Ricci da fuori area, anche questa volta la conclusione non trova lo specchio, ottimo inizio degli azzurri.

Cross di Wright che prova a pescare compagni di squadra pronti a colpire, ottimo l’intervento di Lovato che mette la sfera in angolo. Smalbone ci prova dai venti metri, conclusione interessante che però non trova la porta. Ci avviciniamo alla mezzora di gioco, non si sblocca la gara. Lucca! La sblocca l’Italia grazie al bomber del Pisa! Cross di Rovella stoppato malissimo da O’Brien che di fatto serve la sfera al centravanti, da due passi deposita la sfera in rete. Problemi per Lovato che sembra non farcela, e infatti al suo posto entra Pirola. Vignato per Rovella che ci prova dai venti metri, palla fuori davvero di pochissimo, Italia ad un passo dal raddoppio. Azzurri in pieno controllo del match con l’Irlanda che non riesce a proporre azioni degne di nota. Sono due i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Termina la prima frazione di gioco, Italia meritatamente avanti con Lucca sull’Irlanda.

SECONDO TEMPO

Bellanova cambia lato e serve Cambiaso che calcia al volo ma non trova la porta. Italia che sta provando a chiuderla, Irlanda che fatica nella fase offensiva. Rovella ci prova da fuori area, Maher è attento e blocca. Lucca prova a siglare la doppietta, ma il suo tiro trova l’intervento decisivo di McGuinnes.

Tierney calcia a caccia del pari, Carnesecchi compie un miracolo e salva i suoi. Italia che scatta in contropiede, Rovella serve per Colombo che trova la grande risposta di Maher. Fasi finali convulse, Italia che vuole difendere la rete del vantaggio. Cancellieri! La chiude l’Italia! Assist di Lucca per l’attaccante del Verona che mette in cassaforte i tre punti. Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara decreta la fine del match, decidono Lucca e Cancellieri.

IL TABELLINO

MARCATORI: 30′ Lucca, 90′ Cancellieri (IT)

IRLANDA (3-4-2-1): Maher; O’Brien, McGuinness, Bagan; O’Connor, Kilkenny (76′ Tierney), Coventry, Wright; Smallbone (76′ Devoy), Noss (56′ Ebosele); Whelan (56′ Kayode). In panchina: Odumosu, Mcentee, Ferri, Hondemark, Ferguson. C.T. Crawford

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato (33′ Pirola), Okoli, Cambiaso; Rovella, Sa. Esposito, Ricci; Colombo (86′ Cancellieri), Lucca, Vignato (93′ Mulattieri). In panchina: Turati, Quagliata, Ranocchia, Piccoli, Ferrarini, Fagioli. C.T.Nicolato

ARBITRO: Horațiu Feșnic (Romania)

NOTE: AMMONITI: Sa. Esposito (It)

