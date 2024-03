Video/ Irlanda Scozia (17-13) sintesi highlights: gli Shamrocks vincono il torneo! (6 Nazioni, 16 marzo 2024)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI IRLANDA SCOZIA: LA SINTESI

All’Aviva Stadium di Dublino l’Irlanda supera la Scozia per 17 a 13 e si aggiudica il Sei Nazioni 2024 come vedremo nelle immagini video della sintesi e degli highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal ct Gregor Townsend partono bene riuscendo a passare in vantaggio subito all’8′ con un calcio di punizione di Russell ma i padroni di casa allenati dal ct Andy Farrell rispondono andando in meta, trasformata da Crowley, con Sheehan al 14′ prima che Russell sigli un altro piazzato al 18′. I minuti scorrono sul cronometro e gli uomini in maglia verde continuano a tenere il piede premuto sull’acceleratore nonostante gli sforzi offensivi compiuti dalla compagine in maglia blu, che porta pressione con McDowall e Russell.

Al 35′ l’Irlanda fallisce inoltre un calcio di punizione con Jack Crowley che quindi non riesce ad allungare il distacco prima del riposo. Nel secondo tempo gli Shamrocks ricominciano la sfida in maniera arrembante ed infatti segnano immediatamente altri tre punti con il solito Crowley al 43′. Nell’ultima parte dell’incontro gli scozzesi rimangono temporaneamente in inferiorità numerica dal 65′ a causa del cartellino giallo rimediato da Ewan Ashman a causa dei falli ripetuti all’interno dei propri cinque metri e gli irlandesi ne approfittano per andare in meta, trasformata da Crowley, con Porter al 65′.

La squadra di casa deve a sua volta fare a meno di Byrne per un’ammonizione dal 71′ e la compagine ospite sfiora la rimonta con la meta di Jones trasformata da Russell al 78′. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche in questo quinto ed ultimo turno del torneo permette all’Irlanda di salire a quota 20 nella classifica del Sei Nazioni 2024 e di vincere così la competizione europea mentre la Scozia, seconda, si porta a 12 punti.

Irlanda-Scozia 17 a 13 (primo tempo 7-6)

Mete: 13′ Sheehan(I); 65′ Porter(I); 77′ Jones(S).

Trasformazioni: 14′, 65′ Crowley(I); 78′ Russell(S).

Calci di punizione realizzati: 8′, 18′ Russell(S); 43′ Crowley(I);

IRLANDA – 15 Hugo Keenan, 14 Calvin Nash, 13 Robbie Henshaw, 12 Bundee Aki, 11 James Lowe, 10 Jack Crowley, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Caelan Doris, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony, 5 Tadhg Beirne, 4 Joe McCarthy, 3 Tadhg Furlong, 2 Dan Sheehan, 1 Andrew Porter. A disposizione: 16 Rónan Kelleher, 17 Cian Healy, 18 Finlay Bealham, 19 Ryan Baird, 20 Jack Conan, 21 Conor Murray, 22 Harry Byrne, 23 Garry Ringrose.

SCOZIA – 15 Blair Kinghorn, 14 Kyle Steyn, 13 Huw Jones, 12 Stafford McDowall, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ben White, 8 Jack Dempsey, 7 Rory Darge (cc), 6 Andy Christie, 5 Scott Cummings, 4 Grant Gilchrist, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Pierre Schoeman. A disposizione: 16 Ewan Ashman, 17 Rory Sutherland, 18 Javan Sebastian, 19 Sam Skinner, 20 Matt Fagerson, 21 George Horne, 22 Cameron Redpath, 23 Kyle Rowe.

Arbitro: Matthew Carley (Inghilterra).

Ammoniti: 65′ Ashman(S); 71′ Byrne(I).

