Video Islanda Finlandia donne che racconta la prima partita dell'Europeo 2025. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida.

VIDEO ISLANDA FINLANDIA DONNE: VITTORIA DI MISURA!

Video Islanda Finlandia che termina dopo i primi 45 minuti con il risultato di 0-0. A sorpresa è la Finlandia a fare la partita. Al minuto 16 grande occasione per la Finlandia con la conclusione da fuori tentata da Oling con la pronta risposta di Runarsdottir, assoluta protagonista del primo tempo. Anche l’Islanda si fa vedere con una mischia all’interno dell’area di rigore sventagliata da Koivunen. Kosola all’occasione più ghiotta della partita sparando alto dopo la serpentina di Sallstrom. Il risultato dopo 45 minuti è di 0-0.

islanda che va vicinissima al vantaggio con un flipper all’interno dell’area di rigore. Prima Koivunen e dopo la faccia di Koivisto a negare il vantaggio all’Islanda. Islanda che rimane in 10 per l’espulsione di Antonsdottir per doppio giallo. Gol del vantaggio per la Finlandia al minuto 70 con Kosola. Scarico palla di Summanen con Kosola che prova a rientrare sul destro sparando sotto l’incrocio e realizza una grande rete. Islanda che si avvicina più che mai al pareggio con l’occasionissima per Jonsdottir. La numero 23 scappa sulla fascia sinistra benservita dalla compagna ma spreca tutto contro Koivunen.

VIDEO ISLANDA FINLANDIA DONNE: GOL E HIGHLIGHTS