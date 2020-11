Video/ Islanda Italia U21 (1-2): highlights e gol. Decisiva doppietta di Pobega!

VIDEO ISLANDA ITALIA U21; BUON SUCCESSO PER NICOLATO

Buona vittoria a Reykjavik per gli azzurrini di Nicolato nel recupero del match di qualificazione ai prossimi Europei contro la formazione U21 dell’Islanda: come si vede nel video di Islanda Italia U21, la nostra nazionale al triplice fischio finale ha festeggiato un buon 2-1 finale, di grande sostanza per la classifica del girone 1 (dove ora guidiamo con ben 19 punti). Venendo alle azioni salienti della partita, va detto che alla partenza il gioco è apparso subito molto contratto: il vento forte e le temperature rigide non hanno certo aiutano gli azzurrini che pure non ci hanno messo molto a prendere in mano le redini del gioco. Al 35’ ecco la prima vera occasione da gol e pure la prima rete dell’Italia U21 con Pobega, che con un colpo violento, beffa tra i pali Gunnarsson. Cinque minuti dopo la nazionale di Nicolato sfiora il raddoppio con l’asse Sala-Sottil, ma questa volta Scamacca manca di poco l’obbiettivo. Al via del secondo tempo il ritmo in campo è molto basso: la nostra nazionale prova a chiudersi in difesa ma al 63’ con una magia Willumsson fora lo specchio di Carnesecchi firmato il gol del pareggio. Gli azzurri rimettono dunque la testa nel match ma è solo all’87’ che arriva il gol del sorpasso e infine del successo, a firma ancora di Pobega.

IL TABELLINO

ISLANDA-ITALIA U21 1-2

35′ e 88′ Pobega (It), 63′ Willumsson (Is)

ISLANDA (4-3-3): P.S. Gunnarsson; H. Gunnarsson, Thorkelsson, Leifsson, Sampsted; Willumsson, Hauksson, Baldursson (80′ Helgason); Johannesson (80′ Finnsson), Gudjohnsen (72′ Willumsson), Thorsteinsson

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Lovato (72′ Vogliacco); Bellanova, Pobega, Rovella, Frattesi, Sala; Scamacca (80′ Pinamonti), Sottil

Ammoniti: Gabbia, Baldursson, Vogliacco

VIDEO ISLANDA ITALIA U 21, HIGHLIGHTS E GOL





