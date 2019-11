Video/ Italia Armenia (9-1): goleada azzurra a Palermo (verso Euro 2020)

Il video con i gol e gli highlights di Italia-Armenia 9-1 ci offre i primi gol in nazionale di Nicolò Zaniolo, Riccardo Orsolini e Federico Chiesa; la doppietta di Ciro Immobile che sale a 19 reti in stagione, meglio di lui soltanto Lewandowski del Bayern Monaco; il terzo centro in nazionale di Nicolò Barella e il secondo di Alessio Romagnoli, senza dimenticare l’ennesimo rigore trasformato da Jorginho. In tutto ciò bisogna anche registrare la traversa colpita da Karapetyan sull’errore in disimpegno di Bonucci, quando eravamo ancora sul 2-0 e in qualche modo la partita poteva essere riaperta, i legni scheggiati da Chiesa per il quale la porta di Ayrapetyan, fino a dieci minuti dal novantesimo, sembrava davvero stregata. Gli armeni sono riusciti almeno a segnare il gol della bandiera con Babayan che ha rovinato l’esordio in azzurro di Meret che nelle fasi conclusive del match ha sostituito Sirigu, impegnato solamente a inizio gara. Per il resto possiamo solo parlare dei tanti record riscritti dai ragazzi di Mancini che chiudono a punteggio pieno la fase di qualificazione a Euro 2020, stravincendo il girone J dove solamente la Bosnia poteva rappresentare una sorta di spauracchio con Dzeko e Pjanic che non hanno saputo trascinare i loro connazionali che comunque avranno a disposizione i play-off per accedere alla fase finale dalla porta di servizio. Undicesimo successo consecutivo per l’Italia che in questo 2019 ha saputo solo vincere. Ora però arriva la sfida più difficile: confermarsi anche l’anno prossimo contro avversarie ben più attrezzate che dovranno certificare il definitivo salto di qualità compiuto dal nostro movimento che voleva e doveva riscattarsi dopo la gigantesca umiliazione della mancata qualificazione al mondiale in Russia.

LE DICHIARAZIONI

Come di consueto è stato il ct Roberto Mancini il primo a presentarsi davanti alle telecamere e ai microfoni della RAI, subito dopo il triplice fischio: “Ci tenevamo a chiudere in bellezza la fase di qualificazione, non capita tutti i giorni di segnare nove gol in una gara ufficiale, i ragazzi hanno dato davvero tutto. C’è una generazione di giovani in rampa di lancio, e queste partite servono a dar loro fiducia. Non temiamo nessuno, a maggior ragione dopo averne vinte undici. Abbiamo a disposizione sei mesi per preparare l’europeo nel migliore dei modi, cerchiamo di non montarci la testa e di lavorare come abbiamo sempre fatto finora, con umiltà e tanta voglia di migliorare. Arrivare tra le prime quattro sarebbe un sogno”. Ciro Immobile è stato uno dei grandi protagonisti dell’indimenticabile serata del Barbera: “Il gol alla Finlandia mi ha sbloccato, sono davvero contento per il ct, i compagni e tutto lo staff, abbiamo fatto un percorso perfetto dove ci siamo divertiti tantissimo. Ringrazio il pubblico di Palermo che ci ha dato una grandissia carica che speriamo di trovare anche a Roma. Il 30 novembre saremo tutti davanti alla tv per scoprire le nostre avversarie, ci sono tutte le componenti per fare grandi cose, rimaniamo con i piedi per terra e lavoriamo sempre a testa bassa”. Primi due gol in azzurro per Nicolò Zaniolo: “Stasera ho coronato un altro sogno, questa doppietta dev’essere un punto di partenza e non di arrivo, devo ancora migliorare in tanti aspetti. Le critiche di Capello? Fanno parte del gioco, all’epoca non ero molto brillante in campo, l’importante è saper rispondere con i fatti. Esterno o mezzala? È indifferente, a prescindere dal ruolo penso solamente a dare il massimo e a rendermi utile per la squadra, oltre a divertirmi”.

