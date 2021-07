Video/ Italia Belgio (2-1) gol e highlights: in semifinale a Wembley! (Euro 2020)

L’Italia firma una grande impresa eliminando da Euro 2020 il Belgio, la nazione che occupa il primo posto nel ranking FIFA e una delle grandi favorite per la vittoria finale. Gli azzurri si impongono per 2 a 1 e accedono alle Final Four in programma a Wembley, martedì prossimo in semifinale incontreremo la Spagna di Luis Enrique, le Furie Rosse sono partite in sordina ma stanno uscendo alla distanza e saranno un cliente scomodissimo. Fondamentale aver giocato solamente 90 minuti anziché 120, a differenza degli iberici che hanno avuto bisogno dei calci di rigore per sbarazzarsi della Svizzera che qualche giorno prima si era tolta lo sfizio di battere i campioni del mondo in carica della Francia. Un primo tempo quasi perfetto da parte dei ragazzi di Mancini che sono riusciti a sbloccare il match grazie a un missile di Barella che non ha lasciato scampo a Courtois. Poco prima dell’intervallo il magnifico destro a giro di Insigne – valevole per il raddoppio – sembra il preludio a un secondo tempo in discesa, invece Di Lorenzo commette un’ingenuità clamorosa spingendo giù Doku – che non ha fatto rimpiangere Eden Hazard, anzi – con il pallone che stava sfilando sul fondo.

Italia: con chi gioca in semifinale e quando?/ La prossima partita, data e avversaria

L’arbitro Vincic non ci ha pensato due volte a indicare il dischetto con Lukaku che accorcia le distanze dagli undici metri. Nella ripresa non riusciamo a chiuderla e rischiamo di subire il 2-2 con Spinazzola che salva clamorosamente sul centravanti dell’Inter prima di lasciare il campo in barella e in lacrime, per lui si teme la rottura del tendine d’Achille, fatale il tentativo di inseguire uno scatenato Thorgan Hazard che in campo aperto era semplicemente imprendibile, proprio come Doku, stella 19enne del Rennes le cui quotazioni di mercato sono già salite alle stelle. Un finale di pura sofferenza dove ci aggrappiamo a Donnarumma per difendere il risultato, ancora una volta il futuro portiere del PSG salva più volte la situazione con una serie di splendide parate. Nel recupero Witsel rifila una manata a Belotti facendogli venire un occhio nero ma il direttore di gara e i suoi assistenti non se ne accorgono. Soffriamo in maniera dignitosa e centriamo l’obiettivo, era dal 2012 che non arrivavamo così in alto. Ma non dobbiamo, non possiamo, non vogliamo fermarci qui: il sogno è proprio dietro l’angolo e sarebbe un peccato non raggiungerlo ora che è così vicino.

RISULTATI EUROPEI 2020/ Diretta gol: Italia in semifinale! Live score quarti

VIDEO ITALIA BELGIO 2-1, LE DICHIARAZIONI

Il primo a parlare, come al solito, è il ct Roberto Mancini: “E’ stata una grandissima partita, non meritavamo di soffrire così tanto nel finale. Il Belgio ha una squadra fortissima e siamo orgogliosi di averlo battuto. Ringrazio i ragazzi per l’impegno che ci hanno messo, ero certo che non mi avrebbero deluso. Speriamo che l’infortunio di Spinazzola non sia così grave ma la dinamica non lascia presagire nulla di buono, purtroppo. Niente paragoni con il passato, dobbiamo pensare solo a noi stessi, ci aspetta un’altra sfida difficilissima contro la Spagna, sarà fondamentale recuperare le forze”. Leonardo Bonucci è stato semplicemente monumentale al centro della difesa, assieme a un’altra istituzione come Giorgio Chiellini: “Ancora una volta abbiamo sfoggiato tutti i valori che ci contraddistinguono, cioè abnegazione, voglia di giocare, saper soffrire, tutte qualità che ci hanno portato fin qui. Il nostro valore aggiunto è il gruppo e lo dimostriamo ogni volta che non molliamo nemmeno un centimetro”. La rete del raddoppio porta la firma pregiata di Lorenzo Insigne: “Penso di aver segnato uno dei gol più belli e importanti da quando vesto la maglia della nazionale. Sono davvero contentissimo, siamo in semifinale grazie a una prestazione maiuscola da parte nostra, gran parte del merito però è del CT che ha saputo creare in poco tempo un gruppo meraviglioso. Peccato per l’infortunio di Spinazzola, l’ho visto piangere e ho cercato di consolarlo, speriamo di poterlo recuperare presto”. Gigio Donnarumma è una garanzia in mezzo ai pali, anche oggi uno dei portieri più forti al mondo ci ha dato una grossa mano: “Do sempre il massimo per la nazionale, siamo un grande gruppo, stasera è stato veramente emozionante, abbiamo dato tutto e siamo letteralmente esausti, da domani cercheremo di recuperare le energie per farci trovare pronti contro la Spagna. Dal 24 maggio penso solamente alla nazionale, questo Europeo va onorato fino in fondo e non posso in alcun modo farmi distrarre dalle voci di mercato”.

LE PAGELLE ITALIA BELGIO/ Euro 2020, voti partita: Insigne super, Spinazzola salva

VIDEO ITALIA BELGIO 2-1, IL TABELLINO

ITALIA-BELGIO 2-1 (2-1)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (79′ Emerson Palmieri); Barella, Jorginho, Verratti (74′ Cristante); Chiesa (90’+1′ Toloi), Immobile (74′ Belotti), Insigne (79′ Berardi). All. Roberto Mancini.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier (70′ Chadli, 73′ Praet), Witsel, Tielemans (69′ Mertens), T. Hazard; De Bruyne, Doku; Lukaku. All. Roberto Martinez.

ARBITRO: Slavko Vincic (SVN).

AMMONITI: 20′ Verratti (I), 21′ Tielemans (B), 90′ Berardi (I).

RECUPERO: 2′ pt, 7′ st.

MARCATORI: 31′ Barella (I), 44′ Insigne (I), 45’+2′ rig. Lukaku (B).

© RIPRODUZIONE RISERVATA