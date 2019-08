Video/ Italia Belgio (3-0) highlights del match. Egonu stellare! (Europei Volley)

La azzurre di Davide Mazzanti fanno tris e non si fermano nemmeno contro le belghe di Gert Van De Broek: come si vede nel video di Italia Belgio , le nostre beniamine infatti trovato un ottimo successo per 3-0 in campo a Lodz ieri sera. Siamo nel vivo della fase a gironi degli Europei di volley femminile in Polonia e la nostra nazionale, dopo aver brillantemente superato Portogallo e Ucraina, incassa la terza vittoria di fila senza neppure sudare troppo. Il bilancio quindi è di tre su tre per le azzurre e la prima posizione nella classifica del girone B, a parimenti con la Polonia, con cui le nostre ragazze giocheranno l’ultimo incontro di questa fase preliminare ( già stasera ci sarà la Slovenia). Prima però di guardare oltre vediamo che è successo ieri in campo contro il Belgio. Come detto prima è stata una vittoria lineare per le nostre ragazze che hanno confermato la bella prestazione già vista con le belghe a inizio mese, nel torneo di qualificazione olimpica.

LE STATISTICHE

Al fischio finale poi i numeri sono tutti per l’Italia che in appena 77 minuti di gioco effettivo ha messo a referto il tabellone di 25-18, 25-21, 25-23. Un dominio quindi quasi mai in discussione, con le nostre ragazze che pure hanno fatto loro le migliori statistiche della sfida per il girone B degli Europei di volley femminile. Ecco infatti che il premio Mvp è stato della nostra Paola Egonu, con 28 punti e 14 break point: il nostro opposto si è poi rivelata anche la migliore in attacco con 18 punti e la migliore al sevizio con 4 ace e la migliore a muro con 6 muri vincenti. Al Belgio è rimasta quindi solo il premio di miglior ricezione, assegnato a Celine Van Gestel, che nel match ha messo a segno il 30% di perfezione nel fondamentale.

