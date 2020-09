Video/ Italia Bosnia (1-1) gol e highlights. Mancini: “Manca brillantezza”

Dopo undici vittorie consecutive conquistate partendo da un’amichevole contro gli Stati Uniti e poi vincendo tutte e dieci le gare di qualificazione a Euro 2020, l’Italia si ferma e non va oltre il pari a Firenze contro la Bosnia. Nella gara d’esordio per gli Azzurri della nuova UEFA Nations League, Italia Bosnia nel cui video ammireremo gli highlights, la squadra di Mancini riesce ad essere pericolosa solo a sprazzi e una Bosnia ben messa in campo riesce a portare a casa un risultato positivo. Poche emozioni nel primo tempo, una conclusione di Chiesa sull’esterno della rete e un potente sinistro di Visca creano qualche grattacapo da una parte e dall’altra, ma per le vere occasioni da gol bisogna attendere la seconda frazione di gioco. uUn palo per parte, lo colpiscono i bosniaci all’8′ con Hodzic che riesce anche a portare fuori Donnarumma per poi concludere sul legno da posizione defilata. Lo colpisce l’Italia al 10′ con Insigne, con Chiesa che chiama sul secondo palo l’attaccante del Napoli, che colpisce il legno di testa da posizione ravvicinata. Al 12′ Bosnia in vantaggio: calcio d’angolo e sponda di Sunjic per Dzeko che in girata, a pochi passi da Donnarumma, piazza la zampata che vale il vantaggio. L’Italia ha il merito di reagire in fretta e lo fa con una conclusione di Sensi deviata da Sunjic che beffa il portiere Sehic. Mancini mette in campo nell’ultimo quarto di gara Zaniolo, Immobile e Kean, ma l’assetto ultraoffensivo regala zero occasioni da gol: si torna in campo lunedì, ad Amsterdam contro l’Olanda nel frattempo vincente con la Polonia e in testa al girone di Nations League. CLICCA QUI PER IL VIDEO ITALIA BOSNIA

VIDEO ITALIA BOSNIA: LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

Per Roberto Mancini l’interruzione della serie vincente dell’Italia non fa piacere, ma da qualche parte bisognava pur ripartire: “Ci dispiace, ci abbiamo provato fino alla fine per fare gol. C’era un po’ di stanchezza ma i ragazzi hanno fatto bene. E’ mancata la brillantezza, è stata una partita come quella di Torino dello scorso anno. E’ importante che la squadra abbia giocato bene, il pareggio non cambia nulla nei giudizi. Olanda? L’impianto di gioco sarà sicuramente lo stesso, cambieremo qualche giocatore. Chiellini? Avevamo paura che si potesse far male e abbiamo aspettato un attimo“. A commentare il punto della Bosnia a Firenze chi ha pensato invece il centravanti della Roma, Edin Dzeko: “Ancora non siamo fisicamente al top, manca un po’ di brillantezza ma alla fine la partita è stata equilibrata. Abbiamo avuto due occasioni per fare gol come l’Italia. Ho giocato tante volte contro Bonucci, ci conosciamo bene ed è sempre un piacere giocare qui. Siamo contenti per questo punto dopo le due partite perse lo scorso anno. Riguardo la Juventus, ho detto ieri che non è momento di parlare di mercato, c’è prima la Nazionale e poi ne parleremo“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA