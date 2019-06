Video/ Italia Bosnia (2-1) highlights e gol: rimonta Azzurra all’Allianz!

L’Italia batte la Bosnia 2-1 e mette una seria ipoteca sulla qualificazione a Euro 2020. Quarto successo di fila nel girone J di qualificazione, dopo Finlandia, Lichtenstein e Grecia anche i bosniaci vengono battuti, pur soffrendo. L’Italia infatti inizia bene ma soffre l’iniziativa avversaria, Robert Prosinecki ha schierato una squadra ordinata e trasformata nel piglio agonistico rispetto al pesante ko in Finlandia di qualche giorno fa. E al 32′ passano gli ospiti con uno stellare colpo di tacco di Besic che innesca Visca, bravissimo nel crossare forte e teso a centro area per Dzeko, che realizza così il suo 56esimo gol in Nazionale. Entusiasmo alle stelle da parte degli oltre 5000 tifosi bosniaci presenti all’Allianz Stadium di Torino, ma l’Italia si sa riorganizzare e prima del riposo una grande parata di Sehic nega il gol a Quagliarella. Al 4′ della ripresa il capolavoro di Lorenzo Insigne, su spiovente dalla bandierina di Bernardeschi sfodera un destro al volo che lascia impietrito Sehic e fa spellare d’applausi l’Allianz. Entusiasmo Italia che fa correre però qualche rischio: Sirigu deve salvare su Visca, il quale al 19′ salva di fatto una conclusione di Dzeko che pareva vincente. L’Italia però nel finale di partita è più brillante, Sehic dice di no ai colpi di testa di Insigne e Chiellini, ma al 41′ non può nulla sulla classe di Verratti, che con un colpo da biliardo piazza sul secondo palo il pallone del 2-1. Italia ora prima nel girone J a 12 punti, con distanze importanti sulle inseguitrici dopo sole quattro partite di qualificazione: +3 sulla Finlandia seconda, +6 sull’Armenia terza, +8 su Grecia e Bosnia.

ITALIA BOSNIA LE DICHIARAZIONI NEL DOPOGARA

Conciso ma estremamente felice il CT Azzurro, Roberto Mancini, nel dopogara dopo la vittoria per 2-1 dell’Italia contro la Finlandia nelle qualificazioni ad Euro 2020. “Le partite sono tutte difficili soprattutto quando giochi a fine campionato due gare così ravvicinate. La Bosnia ha giocatori di ottimo livello tecnico, nel primo tempo siamo stati un po’ larghi come squadra ma nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo meritato. Non è semplice ribaltare una gara così, nel secondo tempo abbiamo dominato e siamo felici. Abbiamo commesso qualche errore di troppo perché nel secondo tempo siamo andati a pressare tropo alti. L’Italia era e resta una Nazionale di prima fascia, anche le grandi squadre si trovano però ad attraversare momenti estremamente difficili. Insigne e Verratti meritano complimenti, hanno segnato due grandissimi gol.” Non fa drammi Robert Prosinecki, CT della Bosnia, nonostante il cammino verso Euro 2020 per la sua squadra, con 5 punti di ritardo sulla Finlandia seconda, si sia fatto difficile: “Non posso dire niente di male ai miei giocatori, hanno disputato un’ottima partita. Abbiamo avuto abbastanza occasioni per ottenere un risultato positivo, specialmente tra 0-0 e 1-0, potevamo fare altri gol. Andando in vantaggio sarebbe stato più semplice, ma così è il calcio. L’Italia è una grande squadra, non puoi giocare male nemmeno per un secondo. Ci dispiace non essere tornati a casa almeno con un punto. Sul primo gol non c’è stato un errore, Insigne ha fatto una volée dai sedici metri. Pure nella seconda occasione, credo che i nostri difensori si siano comportati bene. Se vedete solo errori non avete visto bene, oggi è stata un’ottima partita. Abbiamo giocato benissimo contro una grande, come l’Italia, potevamo fare il secondo gol e chiudere la partita. Loro sono così forti che possono girare il match, potevamo spingere negli ultimi quindici minuti, avevamo bisogno di un punto.”

