Video/ Italia Brasile (0-1): highlights e gol, sconfitta indolore. Mondiali femminili

Il video di Italia Brasile ci racconta di una partita equilibrata, decisa da un episodio – il calcio di rigore segnato da Marta – che ha causato la prima sconfitta azzurra ai Mondiali di calcio femminile 2019. Una sconfitta comunque indolore per l’Italia, che ha vinto il girone C e di conseguenza negli ottavi di finale sarà abbinata a una delle migliori terze e giocherà a Montpellier martedì 25 giugno una partita che dovrebbe vederla favorita, qualunque sarà l’avversaria. Una grande soddisfazione per le ragazze del commissario tecnico Milena Bertolini, il cui valore è stato confermato anche dalla partita contro il Brasile, una sconfitta ma al termine di una partita comunque ben giocata, nella quale il pareggio probabilmente sarebbe stato l’epilogo più giusto.

VIDEO ITALIA BRASILE: STATISTICHE E DICHIARAZIONI

I numeri di Italia Brasile raccontano di una partita equilibrata, decisa infatti da un episodio. Brasile avanti 9-7 nel numero dei tiri totali, però l’Italia ha tirato di più in porta (4-3) e ha anche battuto un calcio d’angolo in più (di nuovo 4-3). Dopo il triplice fischio finale, il commissario tecnico Milena Bertolini ha espresso tutta la propria soddisfazione per la qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone: “Dispiace per la sconfitta, forse sarebbe stato più giusto il pareggio, ma la cosa bella è che siamo prime. Siamo felici, ora dobbiamo riposare e recuperare le energie fisiche e mentali. I tifosi sono stati emozionanti, ci hanno portato tanta gioia”. Così invece il capitano Sara Gama: “Siamo prime, nemmeno nelle più rosee aspettative avremmo immaginato tutto questo. Abbiamo meritato sul campo e credo ci sia margine di miglioramento. Oggi un episodio ha deciso la partita”.

VIDEO ITALIA BRASILE: GOL E HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA