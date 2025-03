VIDEO ITALIA DANIMARCA UNDER 21: LA SINTESI DELLA PARTITA

Video Italia Danimarca under 21 che parte subito forte con due squadre a trazione anteriore. La partita si sblocca al minuto 21 con la rete di Sorensen. Il calciatore Danese realizza un dai e vai con il compagno e approfitta dell’errore di Zanotti in uscita, per freddare il portiere del Palermo Desplanches. Italia che prova subito a rispondere con il solito Esposito, ma i danesi si difendono molto bene. Occasione importante per gli azzurri che viene realizzata da Matteo Prati. Il centrocampista del Cagliari prende un pallone respinto corto mettendo la sfera all’incrocio dei pali.

Azzurri che vanno vicino al raddoppio in entrambi i casi con Ambrosino. L’attaccante scuola Napoli prima sfiora la rete di testa e poi con un tiro a terra per poco non batte il portiere. Dopo 45 minuti il risultato è fermo sul pareggio. Secondo tempo che si apre con il palo per la Danimarca sul tiro da fuori da Bischoff. Poco dopo l’Italia va vicinissima con la duplice occasione per Fabbian. Nella prima scivola nell’istante dell’impatto con il pallone mentre poco dopo non trova la porta dopo il suggerimento di Zanotti. Baldanzi scarica un bolide mancino fuori sopra la traversa. Traversa incredibile per Ghilardi nel finale, molta sfortuna adesso per gli Azzurrini.

VIDEO ITALIA DANIMARCA UNDER 21: GOL E HIGHLIGHTS