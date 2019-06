Video/ Italia Ecuador U20 (0-1): highlights e gol, azzurrini al 4° posto

Al GOSiR Stadium di Gdynia l’Ecuador Under 20 supera l’Italia Under 20 per 1 a 0 dopo i tempi supplementari: il video di Italia Ecuador U20 ci racconta questa finale terzo posto dei Mondiali Under 20. Nel primo tempo i ritmi rimangono bassi e la partita tarda ad entrare nel vivo nonostante un paio di tentativi abbozzati da entrambe le compagini. Nel finale di frazione è Del Prato a cercare di impensierire la difesa avversaria con un tiro al 40′, prontamente disinnescato dal portiere Wellington Preciado Ramirez. Il secondo tempo si rivela abbastanza simile alla frazione precedente e così le ostilità proseguono, costingendo la partita a prolungarsi fino ai tempi supplementari. Nell’extra time la squadra del ct Nicolato spreca malamente la chance per passare in vantaggio quando Olivieri si fa parare un calcio di rigore da Wellington al 95′, conquistato da lui stesso per un fallo commesso da Quintero. Tuttavia, è proprio Olivieri poi a fornire involontariamente l’assist vincente per il gol del successo sudamericano di Mina, pronto a deviare sotto porta al 104′ sugli sviluppi di un calcio di punizione. A causa di questa sconfitta l’Italia chiude al quarto posto il suo Mondiale Under 20 mentre l’Ecuador sale sul podio conquistando il terzo posto.

VIDEO ITALIA ECUADOR U20: STATISTICHE E TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Ecuador Under 20 abbia conquistato meritatamente questo successo, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 52%. I sudamericani spiccano poi anche in fase offensiva alla luce del 23 a 12 nelle conclusioni totali, delle quali 7 a 2 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Ecuador è stata la squadra più scorretta a causa del 26 a 18 nel computo dei falli e l’arbitro spagnolo J. Manzano ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Candela e Capone da un lato, Vallecilla e Quintero dall’altro.

Italia-Ecuador 0 a 1 dts (p.t. 0-0)

Reti: 104′ R. Mina (E).

ITALIA U20 (3-5-1-1) Carnesecchi; Gabbia, Bettella, Ranieri; Candela, Esposito (62′ Colpani), Del Prato, Alberico, Tripaldelli (82′ Pellegrini Lu.); Capone; Gori (62′ Olivieri). All.: Nicolato.

ECUADOR U20 (4-2-3-1) Ramirez; Espinoza (60′ Mina R.), Porozo, Vallecilla, Palacios; Cifuentes, Macias (112′ Loor); Plata, Rezabala (83′ Quintero S.), Alvarado (119′ Alvarado); Campana. All.: Celico.

Arbitro: J. Manzano (Spagna).

Ammoniti: 20′ Candela (I); 43′ Vallecilla (E); 88′ Quintero (E); 88′ Capone (I); 95′ Plata (E); 98′ Olivieri (I); 103′ Gabbia (I).

