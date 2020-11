Video/ Italia Estonia (4-0): highlights e gol. Gli azzurri di Evani convincono!

VIDEO ITALIA ESTONIA: IL MATCH AL FRANCHI

Splendida vittoria azzurra col risultato di 4-0 nell’amichevole occorsa ieri sera al Franchi contro l’Estonia di Voolaid: come si vede nel video di Italia Estonia, la formazione allenata provvisoriamente da Evani (il ct Mancini è in isolamento) e pesantemente rimaneggiata, non ha deluso le attese, offrendo un ben risultato e una prestazione di carattere nel test match che apre la finestra di novembre delle nazionali. Venendo alle azioni salienti del match, va detto che fin dal via si nota la differenza di qualità tra le due compagini in campo: basti vedere il gol del vantaggio arrivato al 14’ a firma di Grifo, dopo un bello scambio con Lasagna. La partita è dunque già saldamente nelle meni degli azzurri, che al 27’ trovano pure il raddoppio con in gran gol di Bernardeschi, su azione personale dello juventino: pochissime le incursioni estoni nella nostra metà campo, con un Sirigu tra i pali comunque sempre molto attento. Nella ripresa della partita amichevole, è sempre l’Italia a fare il bello e il cattivo tempo in campo al Franchi: al via gli azzurri tornano a spingere, ma è dopo una bella girandola dalla panchina, che arriva finalmente il tris. A firmarlo al 75’ è sempre Grifo (doppietta personale), questa volta però su rigore, procurato da Gagliardini. Il finale è brillante e l’Italia di Evani è sempre protagonista: prima un’ottima occasione da gol con El Shaarawy e poi il poker firmato da Orsolini al 86’, ancora su rigore. Dunque bel gioco e risultato: un ottimo viatico in vista dei prossimi decidisi appuntamenti per la Nations League.

IL TABELLINO

ITALIA-ESTONIA 4-0

14′ e 75′ rig. Grifo, 27′ Bernardeschi, 86′ rig. Orsolini

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, D’Ambrosio (80′ Calabria), Bastoni, Emerson (79′ Lu. Pellegrini); Soriano, Tonali (46′ Pessina), Gagliardini; Bernardeschi (71′ Orsolini), Lasagna (71′ Pellegri), Grifo (80′ El Shaarawy). All.Evani

ESTONIA (4-2-3-1): Meerits; Teniste (46′ Lilander), Baranov, Mets, Pikk (79′ Jaervelaid); Ainsalu (46′ Tur), Soomets; Liivak, Miller (58′ Sorga), Marin (46′ Tunjov); Sappinen (58′ Lepik). All.Voolaid

Ammoniti: D’Ambrosio

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ITALIA ESTONIA, HIGHLIGHTS E GOL

