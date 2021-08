Video Italia-Francia basket (risultato finale 75-84) / Highlights, Olimpiadi 2020

Il video di Italia Francia regala emozioni amare ai tifosi azzurri. Finisce il viaggio alle Olimpiadi di Tokyo per la squadra di Sacchetti, che si arrende alla superiorità dei transalpini. I francesi partono a razzo con 16 dei loro primi 20 punti guadagnati dagli ispiratissimi Evan Fournier e Rudy Gobert. L’Italia c’è e ruggisce col solito Simone Fontecchio, ma a contribuire alla ripresa ci pensa anche Achille Polonara e l’atteggiamento difensivo di Nicolò Melli. Nel secondo periodo la Francia comincia a premere con decisione e disinvoltura, l’Italia però non si fa scomporre e riemerge coi canestri di Danilo Gallinari, che alla pausa insieme a Polonara è l’unico italiano a mettere la firma sulla doppia cifra, con 10 punti. Per la Francia ci sono i 12 punti di Fournier e i 10 di Gobert, mentre Batum non va oltre i 7 punti e gli 8 rimbalzi a cui però integra due straordinarie stoppate. La Francia va dunque all’intervallo avanti di un solo punto: 43-42. Il secondo tempo fa esplodere la forza della Francia, che sigla un un parziale di 21-12 e sembra allungare in maniera letale per gli azzurri. Ma l’Italia non vuole saperne di arrendersi e si riporta prima a contatto e poi ritrova persino il 73-73. Nel momento clou, però, la Francia – con 20 palle perse – schiaccia l’Italia col parziale decisivo di 11-2. L’Italia chiude la sua esperienza a testa altissima contro una Francia indemoniata. Gli highlights della partita sottolineano l’unione della squadra azzurra, che ce la mette davvero tutta per rendere complicata la vita alla Francia. Non è bastato, finisce 75-84.

TABELLINO ITALIA FRANCIA BASKET

Italia: Pajola 2, Tonut 4, Fontecchio 23, Polonara 15, Melli 2; Gallinari 21, Mannion 5, Vitali 3, Moraschini, Ricci, Tessitori ne, Spissu ne. Allenatore: Sacchetti.

Francia: De Colo 4, Fournier 21, Batum 15, Yabusele, Gobert 22; Huertel 10, Fall 7, Luwawu Cabarrot 5, Poirier, Ntilikina, Albicy, Cornelie ne. Allenatore: Collet.

Parziali: 25-20, 42-43, 54-64.

