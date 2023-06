Video/ Italia Francia U21 (1-2) gol e highlights: Barcola decide il match! (22 giugno 2023)

VIDEO GOL HIGHLIGHTS ITALIA FRANCIA U21: BRUTTO KO PER GLI AZZURRI!

Italia Francia, scontro tra le nazionali under 21 che inizia in maniera scoppiettante per l’Italia che tiene il pallino del gioco, con la squadra di Nicolato che gestisce e aspetta il momento per imbucare mentre la Francia aspetta dietro e riparte in contropiede. Proprio in ripartenza la formazione transalpina si rende pericolosa con Barcola, che manca la porta difesa da Carnesecchi per un soffio. La nazionale azzurra no riesce a concretizzare le azioni da gioco, sopratutto perché sono poche e quindi il reparto d’attacco non riesce a scaldarsi, mancano anche degli uomini capaci di tenere il pallone nella metà campo avversaria, Pellegri e Cambiaghi infatti non sono molto forti sotto quel punto di vista.

Allegri via dalla Juventus?/ Tra Tudor e il "piano" Spalletti, chi sarà il nuovo allenatore? (22 giugno 2023)

Fuochi d’artificio nella seconda parte del primo tempo di Italia Francia U21, prima rompe gli indugi su una bella azione corale la prima punta Kalimuendo che porta i galletti in vantaggio, parziale che dura una decina di minuti poiché poi ci pensa su un cioccolatino di Tonali su calcio d’angolo a riportare in parità il match Pietro Pellegri. Chevalier ssi era reso spettacolare con una parata su Rovella. La partita negli ultimi minuti si accende ma è la squadra ospite a dettare l gioco grazie ad un ottimo Thuram, che in mezzo al campo riesce spesso e volentieri a dettare il gioco con lanci che imbucano sempre gli esterni d’attacco che sollecitano spesso Scalvini, già ammonito.

Italia U21, gol fantasma e rigore non concesso/ Non c'è il VAR: penalizzata contro la Francia

VIDEO GOL HIGHLIGHTS ITALIA FRANCIA U21, IL SECONDO TEMPO

Italia Francia U21, due squadre che si sono scambiate i ruoli in campo, in questa prima frazione del secondo tempo infatti è l’Italia ad avere il pallino del gioco mentre la Francia rimane nella propria metà campo e prova a fare gioco in contropiede. Probabilmente sulle fasce gallesi serviranno delle forze fresche. Mentre invece gli azzurri sono in grado di rendersi pericolosi con un’ottima progressione grazie sopratutto alle geometrie di Tonali. Occasione di grande spessore per Scalvini che su calcio d’angolo, dove la Francia è davvero molto carente, riesce a staccare più in alto di tutti ma un grande intervento del portiere riesce a salvare e mantenere la gara in parità. Occhio quindi ai possibili claci piazzati che Tonali si è dimostrato in grado di batterli benissimo. Arriva poi la rete di Barcola che smarca praticamente tutta la difesa, rimasta ferma.

Diretta/ Italia Francia U21 (risultato finale 1-2): vittoria dei galletti (giovedì 22 giugno)

Termina Italia Francia U21, un finale che rimane con un grande amaro in bocca per la squadra di Nioolato che si ritrova annullato un gol all’ottantesimo siglato da Miretti. Il centrocampista della Juventus infatti era di poco in fuorigioco. Nonostante in queste gare non ci sia il VAR o la GLT la chiamata dell’arbitro è stata praticamente perfetta. L’assalto azzurro però non si ferma solamente a questa iniziativa di Miretti perché anche Cancellieri prova a smarcarsi tutta la difesa come aveva fatto in precedenza Barcola. Ma la difesa francese resiste all’urto e l’attaccante laziale si vede negata un’occasione che magari trasformata in corale sarebbe stata più pericolosa. Probabilmente la voglia di fare bene e provare a risolverla da soli non ha funzionato.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS ITALIA FRANCIA U21, IL TABELLINO

FRANCIA UNDER 21 (4-3-3): Chevalier; Kalulu, Badé, Lukeba, Nkounkou; Koné (84′ Simakan), Caqueret, Thuram (65′ Olise); Barcola (65′ Cherki), Kalimuendo, Gouiri. CT. Ripoll

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola (75′ Cancellieri), Scalvini; Bellanova, Rovella (75′ Miretti), Ricci (88′ Parisi), Tonali, Udogie (88′ Colombo); Pellegri, Cambiaghi (46′ Gnonto). CT. Nicolato

Reti: 23′ Kalimuendo (F) 36′ Pellegri (I), 62′ Barcola (F)

Ammoniti: Nkounkou, Scalvini

Espulso: Badé

© RIPRODUZIONE RISERVATA