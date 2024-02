Video/ Italia Inghilterra (24-27) sintesi e highlights: Ioane non basta (Sei Nazioni 3 febbraio 2024)

VIDEO HIGHLIGHTS DI ITALIA INGHILTERRA: LA SINTESI

Allo Stadio Olimpico di Roma l’Inghilterra supera in trasferta ed in rimonta l’Italia per 27 a 24 come vedremo nelle immagini del video degli highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati dal ct Crowley cominciano benissimo la partita riuscendo a passare in vantaggio al 5′ grazie al calcio di punizione di Allan e segnando poi una meta all’11’ con Alessandro Garbisi, servito da Cannone, seguita dalla trasformazione di Allan. Gli ospiti guidati dal tecnico Borthwick replicano accorciando le distanze con il piazzato di Ford al 15′.

Rugby a scuola è abuso su minori?/ Studio: “Bambini più predisposti a danni cerebrali, scegliere altri sport”

I minuti scorrono sul cronometro e gli inglesi vanno in meta con Daly al 19′ ma gli italiani rispondono nello stesso modo al 25′ con Allan, il quale trasforma poi la sua stessa meta. I britannici faticano a macinare gioco e si devono accontentare dei nuovi calci piazzati messi a segno da Ford tra il 32′ ed il 37′ in vista della ripresa. Nel secondo tempo i britannici invertono il trend della gara ammirato durante l’avvio della frazione di gioco precedente segnando subito una meta, trasformata da Ford, con Mitchell al 44′. Lo stesso Ford allunga poi per i suoi al 53′ con l’ennesima punizione vincente.

Diretta/ Galles Scozia (risultato finale 26-27): Van der Merwe sfiora il tris! (Sei Nazioni 2024, 3 febbraio)

Nell’ultima parte dell’incontro Ford si ripete al 66′ ma i suoi rimangono momentaneamente con l’uomo in meno per il giallo rimediato da Daly al 75′. Sul fronte opposto Lamaro combina lo stesso dal 79′ ma gli azzurri trovano la meta finale con Ioane, trasformata da Garbisi, all’80’+4′. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche in questo primo turno del torneo continentale permette all’Inghilterra di salire a quota 4 nella classifica del Sei Nazioni 2024 mentre l’Italia si porta ad un punto.

VIDEO HIGHLIGHTS DI ITALIA INGHILTERRA: IL TABELLINO

Italia-Inghilterra 24 a 27 (primo tempo 17-14)

Diretta/ Italia Inghilterra (risultato finale 24-27): inutile la meta di Ioane (Sei Nazioni 2024, 3 febbraio)

Mete: 11′ Garbisi(IT); 19′ Daly(EN); 25′ Allan(IT); 44′ Mitchell(EN); 80’+4′ Ioane(IT).

Trasformazioni: 11′, 26′ Allan(IT); 44′ Ford(EN); 80’+4′ Garbisi(IT).

Calci di punizione realizzati: 5′ Allan(IT); 15′, 31′, 37′, 53′ Ford(EN).

ITALIA – Tommaso Allan, Lorenzo Pani, Juan Ignacio Brex, Tommaso Menoncello, Monty Ioane, Paolo Garbisi, Alessandro Garbisi, Lorenzo Cannone, Michele Lamaro, Sebastian Negri, Federico Ruzza, Niccolò Cannone, Pietro Ceccarelli, Gianmarco Lucchesi, Danilo Fischetti. Commissario tecnico: Kieran Crowley.

INGHILTERRA – Freddie Steward, Tommy Freeman, Henry Slade, Fraser Dingwall, Elliot Daly, George Ford, Alex Mitchell, Joe Marler, Jamie George, Will Stuart, Maro Itoje, Ollie Chessum, Ethan Roots, Sam Underhill, Ben Earl. Commissario tecnico: Steve Borthwick.

Arbitro: P. Williams (Nuova Zelanda).

Ammoniti: 75′ Daly(EN); 79′ Lamaro(IT).

GUARDA IL VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI ITALIA INGHILTERRA













© RIPRODUZIONE RISERVATA