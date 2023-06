Video/ Italia Inghilterra U20 (2-1) gol e highlights: azzurrini ai quarti (31 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ITALIA INGHILTERRA U20: CASADEI GLACIALE

Italia Inghilterra U20, video gol e highlights degli ottavi di finale del Mondiale di categoria. Passano i ragazzi di Carmine Nunziata che con una rete per tempo si impongono 2-1 sull’Inghilterra, giunta a questa fase della competizione grazie al primo posto conquistato nel Girone E con Uruguay, Tunisia e Iraq. L’Italia invece si è dovuta accontentare della seconda posizione dietro al Brasile, ma al tempo stesso davanti a Nigeria e Repubblica Dominicana. In questo match valido per gli ottavi di finale, gli azzurri si presentano senza paura e all’ottavo passano in vantaggio con Baldanzi su assist di Ambrosino. Il pareggio arriva puntuale al 24′ con Devine che riceve l’assist di Scarlett per l’1-1 in un azione confezionata e finalizzata da giocatori entrambi del Tottenham.

Nella ripresa l’Italia non si perde d’animo e si rende più pericolosa dei pari età inglesi con la svolta della partita che arriva all’86’. Casadei calcia dalla distanza trovando il tocco di mano di Quansah. L’arbitro brasiliano Abatti Abel si reca al Var per vedere prima la posizione di Montevago che partecipa all’azione e successivamente il presunto tocco di mano del giocatore inglese. Le immagini confermano che la regolarità dell’attaccante della Sampdoria nella sua posizione in campo ed evidenziano il fallo di mano da parte del giovane di proprietà del Liverpool. Dal dischetto va dunque Casdei che regala ai suoi il passaggio del turno con il quinto gol nella competizione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ITALIA INGHILTERRA U20: ADESSO C’E’ LA COLOMBIA AI QUARTI

Italia Inghilterra U20 ha sancito quale delle due squadre andrà ad affrontare la Colombia, capace nel pomeriggio di battere la Slovacchia con un perentorio 5-1. Saranno quindi i sudamericani a mettersi lungo il cammino degli azzurri, con la vincente di questa sfida che in semifinale affronterà una tra Ecuador/Corea del Sud e Nigeria. Proprio gli africani, passati come terzi del girono nel gruppo con l’Italia, hanno compiuto una vera e propria impresa.

Infatti la Nigeria è riuscita ad estromettere dalla competizione l’Argentina, grande favorita nonché nazione padrone di casa in questa rassegna mondiale. Un 2-0 che hanno reso inutili i disperati tentativi quantomeno di pareggiare con 27 tiri e 11 calci d’angolo che non hanno portato a nulla. Nell’altra parte del tabellione gli Stati Uniti hanno vinto 4-0 con la Nuova Zelanda e aspettano una tra Gambia e Uruguay mentre l’altro quarto di finale già designato vede il Brasile, squadra battuta 3-2 dall’Italia ai gironi, affrontare l’Israele, vincitore del match deciso al 97′ con l’Uzbekistan.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ITALIA INGHILTERRA U20, IL TABELLINO

INGHILTERRA U20-ITALIA U20 1-2



RETI: 8′ Baldanzi (IT), 24′ Devine (IN), 43′ st Casadei su rigore (IT).

INGHILTERRA (3-4-3): Cox; Quansah (90’+7 Delap), Edwards, Humphreys (90’+9 Doyle); Norton-Cuffy (63′ Oyegoke), Scott, Chukwuemeka, Vale (90’+9 Edozie); Devine, Scarlett, Joseph (63′ Gyabi). Ct: Foster.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Fontanarosa, Guarino, Turicchia; Casadei, Prati, Faticanti; Baldanzi (90’+3 Giovane); Ambrosino (74′ Ambrosino), F.P. Esposito (90’+3 Fiumanò). Ct: Nunziata.

ARBITRO: Ramon Abatti Abel (Brasile)

AMMONITI: Fontanarosa (IT), Quansah (IN).

