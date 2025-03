VIDEO ITALIA IRLANDA, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Olimpico di Roma l’Italia viene sconfitta per 22 a 17 dall’Irlanda. Nel primo tempo gli Azzurri cominciano alla grande con la meta segnata da Ioane e trasformata da Allan al 14′ ma i verdi non rimangono a guardare e rispondono pareggiando con Keenan e Crowley.

Dopo aver già perso per infortunio Lamb-Cona, rimpiazzato da Cannone al 19′, gli italiani rilevano pure lo stesso Cannone e Negri con Vintcent e Lamaro prima di accorciare da fermo con Allan al 32′ salvo poi subire la meta di Sheehan al 40′. I padroni di casa rimangono quindi in inferiorità numerica per un giallo rimediato da Lamaro.

Nel secondo tempo Sheehan va di nuovo a segno al 47′ e Vintcent di becca invece un rosso al 57′ lasciando l’Italia in quattordici. Nel finale Sheehan fa tripletta al 58′ ed è inutile la meta italiana di Varney trasformata da Allan al 64′ considerando anche l’ulteriore giallo mostrato a Nicotera al 79′.

Questa vittoria spinge l’Irlanda a quota 19 nella classifica del Sei Nazioni 2025. L’ottima prestazione casalinga, nonostante l’ennesimo KO rimediato anche in questa edizione del torneo di rugby, permette invece all’Italia di raggiungere i 5 punti in graduatoria e di evitare il cucchiaio di legno, finito nelle mani del Galles.

VIDEO ITALIA IRLANDA: SINTESI I GOL E HIGHLIGHTS