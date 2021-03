Video/ Italia Irlanda del Nord (2-0) gol e highlights. Mancini riparte bene

Buona partenza per l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022: secco 2-0 all’Irlanda del Nord allo stadio Ennio Tardini di Parma, nonostante una chiusura di partita un po’ in calando. L’Italia inizia bene il match allo stadio Ennio Tardini di Parma, facendo girare il pallone in maniera fluida con Verratti che prende subito il comando in cabina di regia. Al 12′ la prima grande chance ce l’ha Ciro Immobile, che controlla in area di rigore ma poi cicca la conclusione a rete. Al 14′ l’Italia riesce comunque a portarsi in vantaggio: segna Berardi che scappa via sulla destra sfruttando un bel lancio di Florenzi dalle retrovie, si accentra e non lascia scampo a Peacock-Farrell. Al 17′ ancora Immobile vicino al gol, con il centravanti della Lazio che riesce a girare in porta da posizione ravvicinata, con Peacock-Farrell che riesce comunque a fare scudo con il corpo e a salvare una grande occasione per gli azzurri. Al 20′ ancora Berardi sugli scudi, cross per la testa di Emerson Palmieri e pallone che finisce d’un soffio a lato. Al 24′ Peacock-Farrell neutralizza poi con sicurezza un destro a giro di Insigne. Prima dell’intervallo arriva l’affondo che vale il raddoppio. Si sblocca Ciro Immobile, che non la Nazionale non segnava dal 2019, l’attaccante trova un varco sulla sinistra e tira secco e preciso sul primo palo, con Peacock-Farrell che si lascia sorprendere dalla gran botta.

L’Irlanda del Nord inizia il secondo tempo con Saville in campo al posto di Corry Evans e dopo 2′ si rende pericolosa, per la prima volta nel corso della partita, con una girata di Whyte che finisce sull’esterno della rete. Proprio Saville viene ammonito al 3′, quindi al 6′ un cross di Insigne trova la testa di Immobile, che manca di poco il bersaglio. All’11’ l’Italia sbaglia la costruzione dal basso e Locatelli consegna il pallone a Whyte, Donnarumma con un’uscita a valanga salva la porta azzurra, subito dopo il portiere dell’Italia è reattivo su una gran botta di Smith. Ancora cambi al 20′, fuori Whyte, dentro Lavery tra gli ospiti, Mancini inserisce Barella al posto di Pellegrini. Tanti errori di misura nella ripresa e al 44′ ancora un errore nell’impostazione dal basso porta McNair a battere a rete praticamente a colpo sicuro, ma il pallone finisce fuori. Anche gli azzurri riescono nel finale a rendersi pericolosi con Immobile che calcia sull’esterno della rete e Federico Chiesa che manca la conclusione da ottima posizione.

LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

Roberto Mancini archivia con soddisfazione la vittoria: “Il primo tempo è stato perfetto perché abbiamo fatto due gol, potevamo farne anche due. Le giocate erano veloci. Nel secondo tempo abbiamo tenuto più palla e a farla girare meno veloce ma dopo cinque mesi ci può anche stare. Pellegrini e Locatelli hanno fatto un’ottima partita. L’Irlanda del Nord è una squadra molto fisica. Nel secondo tempo noi abbiamo sbagliato un po’ troppo ma, ripeto, ci sta. Dobbiamo costruire ma a volte la palla può andare anche avanti quando siamo pressati così. Per un attaccante è fondamentale segnare. Immobile ha fatto un’ottima partita siamo felici per lui e speriamo che gli attaccanti facciano come lui. Quello che è accaduto a Daniel Guerini è una tragedia immane. Sono cose che non possono accadere. Poi abbiamo anche ricordato delle leggende del calcio italiano“. Il ritorno al gol è stata una liberazione per Ciro Immobile: “E’ un po’ una liberazione un po’ perchè non segnavo da un anno e mezzo e poi per le occasioni avute prima. Il gol è una liberazione per me e per la squadra visto che la partita era complicata. La Nazionale per me deve essere così. Aumenta anche la voglia di giocare e segnare avendo la concorrenza di Belotti e Caputo. Stiamo facendo bene, si dice che gli attaccanti fanno fatica a trovare il gol ma nell’ultima partita Belotti ha segnato e oggi ho segnato io. Bisogna avere fiducia. Il mio pensiero va a Daniel Guerini e alla famiglia. Questa vittoria è dedicata a loro, stanno vivendo cose che non si augurano neanche al peggior nemico. Ci ha scosso nel profondo e ci stringiamo alla famiglia con le condoglianze“.

