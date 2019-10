Video/ Italia Legends Germania (3-3): highlights e gol. Pari tra vecchie glorie

Per il video highlights di Italia Legends Germania 3-3 parliamo della partita amichevole che le vecchie glorie delle due nazionali hanno giocato a Furth: una bella sfida, giocata a tratti su buoni ritmi considerando che in campo c’erano anche ex calciatori che hanno raggiunto i 60 anni di età. Il primo tempo in particolare è stato molto bello: l’Italia Legends è stata sfortunata e pasticciona in occasione delle due autoreti di Fabio Cannavaro e Christian Panucci, ma poi ha saputo ottenere il predominio del gioco e meritatamente è pervenuta al pareggio con Luca Toni e Francesco Totti, i migliori fino a che sono rimasti in campo insieme ad Andrea Pirlo, che ci ha provato trovando però la pronta risposta di Weidenfeller. La Germania ha messo in mostra un Odonkor ancora veloce come nei giorni migliori, ma nel secondo tempo ha pagato dazio alla stanchezza più di noi: l’Italia Legends ha anche ruotato maggiormente gli uomini cambiando la formazione quasi per intero. Le occasioni non sono arrivate per un certo tempo, poi Di Biagio ha scaldato le mani di Brautigam e Ravanelli ha impegnato decisamente di più il portiere della Germania, appena dopo un salvataggio di Zaccardo su colpo di testa di Zickler imbeccato da Neuville (che aveva saltato anche Amelia).

GIRANDOLA DI CAMBI

Tra i nuovi entrati, bene Stefano Fiore che si è mostrato pimpante provando anche il gol di finezza (pallonetto comunque bloccato dal portiere), attivo Ravanelli mentre Totò Schillaci non ha ripetuto le prodezze delle sue Notti Magiche. Dentro anche Damiano Tommasi e Giuliano Giannichedda a centrocampo, e proprio l’ex centrocampista della Roma ha trovato il gol del vantaggio: cross di Fiore, colpo di testa a centro area e palombella a scavalcare Brautigam che era un po’ nella terra di nessuno. Subito dopo la Germania ha avuto la palla buona per pareggiare: parata di Amelia, tap-in di Klinsmann che però disturbato non ha potuto dare troppa forza ad un tiro che il portiere azzurro ha bloccato a terra. Ancora Amelia protagonista all’85’ sul tiro di Odonkor; nel finale come ci si poteva attendere gli All Stars tedeschi hanno alzato il baricentro alla ricerca del terzo gol e così l’Italia ha anche avuto qualche spazio per ripartire, scegliendo comunque di giocare palla con calma, far passare il tempo e provare ancora a divertirsi. Al 91’, incredibilmente, il pareggio tedesco: punizione conquistata da Gerald Asamoah, messa in mezzo e infilata in porta con i tacchetti dal più giovane in campo, Philipp Wollscheid, che tecnicamente gioca ancora (è un classe ’89) ma è svincolato. La partita è finita così, con un pareggio che forse era scritto…

